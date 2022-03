Ancelotti señala quiénes son el futuro del Real Madrid y le enseña la puerta de salida a Ceballos

El centrocampista no entra en los planes del entrenador italiano que afirmó que cuando falten jugadores en el centro del campo como Casemiro, Modric o Valverde usará a otros futbolistas entre los que no se encuentra el ex del Real Betis.

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid está visto para sentencia. El centrocampista sevillano está viviendo una de sus temporadas más aciagas desde que es futbolista profesional, puesto que en la actual, la 2021/2022, sólo ha disputado un total de 75 minutos, repartidos en 41' en LaLiga y 34' en Copa del Rey, y no habiendo jugado absolutamente nada en UEFA Champions League.

El de Utrera no entra en los planes de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, tal y como pasaba anteriormente con Zinedine Zidane, lo que hizo que Ceballos jugara por dos temporadas en calidad de cedido en el Arsenal. No parece que su situación vaya a cambiar en el final de esta campaña, puesto que Ancelotti volvió a hacerle un desplante a Ceballos en la rueda de prensa previa al choque de vuelta de octavos de final de UEFA Champions League que enfrentaba al Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

Ancelotti, al ser cuestionado por sus bajas en el centro del campo para est importante duelo, se olvidó de Ceballos, abriéndole la puerta para su salida del Real Madrid, y señalando que esta zona del equipo está en buenas manos con otros futbolistas jóvenes. "La posición de Camavinga es muy clara. Para nosotros y para él. Camavinga es presente y también futuro del club. El día que Modric, Casemiro, Kroos tengan más edad, puede ser en 10 o 15 años, tenemos a jugadores como Camavinga, Valverde o Antonio Blanco, que está en el Castilla, como reemplazo para estas leyendas", dijo Ancelotti.

Por todo ello, Ceballos sabe de sobra que su futuro está fuera del Real Madrid, que tendrá que continuar su vida profesional en otro equipo, siendo el Real Betis, su antiguo equipo, el mejor colocado para conseguir su fichaje.

Tal y como afirmó Antonio Cordón, director general deportivo bético, al cierre del mercado de verano pasado, Ceballos es un futbolista que interesa al Betis y el jugador también quiere recalar en el Benito Villamarín por lo que será cuestión de tiempo que sus caminos se crucen.

Ya avisó Ángel Haro, presidente verdiblanco, que a pesar de los rumores durante el invierno, el fichaje de Ceballos por aquel entonces era difícil, emplazándolo al verano próximo.

Todo parece que será así, puesto que las necesidades de unos y otros coinciden y después de muchos rumores durante varios mercados, todo apunta a que será este verano cuando se consumará la vuelta del Dani Ceballos al Real Betis Balompié.