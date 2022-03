Las insólitas excusas con las que Bale se ríe del Real Madrid

El galés se perdió El Clásico contra el FC Barcelona por unas molestias físicas, pero se ha marchado con Gales para jugar la repesca para clasificarse para el Mundial de Qatar 2022

Gareth Bale está siendo un dolor de cabeza para el Real Madrid. Desde hace varias temporadas desde dentro del club blanco se sabe que la actitud del galés hacía el club es de desapego, egoísta y poco profesional. Por ello, no extrañó absolutamente nada cuando en vísperas de disputarse una nueva edición de El Clásico que les enfrentaba al FC Barcelona, el atacante achacó unas nuevas molestias físicas que le dejaron fuera de la convocatoria que anunció un Carlo Ancelotti que con la baja de Karim Benzema buscaba tener las mayores alternativas posibles en la vanguardia blanca.



Ahora, esos problemas no le han impedido a Gareth Bale irse con Gales, que se juega durante estos días la clasificación para el Mundial de Qatar que se disputará entre noviembre y diciembre de 2022, la cual parece ser la última oportunidad para que Bale juegue un Campeonato del Mundo de fútbol. El extremo se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus compatriotas, luciendo un excelente estado físico. Una extraña circunstancia que no es la primera vez que se da, ya que anteriormente Bale se ha ido con Gales mientras que con el Real Madrid no se implica ni trabaja.



Tras la sesión de preparación, Gareth Bale compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre el choque contra Austria y esquivó como pudo cualquier referencia a su ausencia en El Clásico. Bale se justificó de la siguiente forma. "Es normal tener algunas molestias, pero en general estoy en bastante buena forma. Llevo entrenándome dos meses y medio. Estoy en bastante mejor forma que la última vez que estuve aquí concentrado. Estoy preparado para jugar sea como sea mañana".





Bale acaba contrato con el Real Madrid

también fue cuestionado por su futuro, ya que no va renovar con el Real Madrid, puesto que el conjunto blanco está deseando deshacerse de él. "No he pensado en eso en absoluto. Desde que supe que íbamos a estar en esta situación (la repesca del Mundial), sólo me he centrado en esto. Pensar en el futuro puede generar dudas, por eso no lo he hecho. Lo que pase en el futuro, lo decidiré en el futuro", sentenció. Sobre el futuro de Bale existen muchas especulaciones, desde una vuelta al Tottenham hasta una retirada prematura. Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente con la carrera deportiva del futbolista galés.