Aspas: "El último penalti no ha sido"

Redacción deportes, 2 abr (EFE).- Iago Aspas, capitán del Celta, aseguró que el último de los tres penaltis señalados al Real Madrid en Balaídos "no ha sido", afirmó que el colegiado parecía que quería un triplete de Karim Benzema, y lamentó irse sin puntos tras "merecer más".

"Los dos primeros son penaltitos pero han sido, el último desde mi punto de vista no ha sido. Mendy en carrera va hacia adelante, da un toque hacia el lado, arrolla a nuestro defensa y es falta nuestra. Solo ha faltado pitar otro para un hat trick de Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba", dijo en Movistar.

El delantero del Celta pidió explicaciones al colegiado por el tanto anulado del primer tiempo por su fuera de juego. "Cuando remata Thiago notaba que estaba en fuera de juego pero sigo la jugada por si pega en el palo y la empujo, por si al final no estoy en fuera de juego, pero no tengo ojos en la espalda para ver al defensor que tengo detrás".

"Le comentaba después que si Alaba toca el balón y me da el balón antes de meterse en la portería, si sería gol. Como la de Eric García en la Liga de Naciones, si vuelve a tocar cambia de jugada. Me decía que no pero son discusiones que no sirven de nada. Hemos merecido más los noventa minutos y nos vamos de vacío", añadió.

La buena imagen ofrecida por el Celta no le dio puntos y provocó que su capitán se marchase enfadado del terreno de juego. "Lo que me vale es ganar, no tener merecimiento. Soy un ganador y me voy mal para casa, hemos jugado bien pero nos vamos con cero puntos".

"En la segunda vuelta hemos mejorado mucho en casa, hemos sido superiores a ellos en la primera parte y te vas 0-1 al descanso con un penalti doloroso tras ocasiones claras en las que Courtois ha demostrado que es el mejor portero del mundo. Llega donde otros no llegan, es un gran portero que salva de mucho al Madrid".