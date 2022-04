La nueva estrategia de ventas del Real Madrid con sus transferibles: Ceballos, Mariano, Jovic...

El Real Madrid no podrán fácil la salida de Ceballos, Jovic o Mariano.

El Real Madrid no podrán fácil la salida de Ceballos, Jovic o Mariano. ED

El equipo madridista no está dispuesto a dar facilidades en la salida de sus descartes o de aquellos jugadores que no están teniendo minutos durante esta temporada

El Real Madrid está centrado en ganar LaLiga, la cual tiene bastante encaminada tras vencer al RC Celta de Vigo ayer por 1-2, no sin polémica, y en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League que le mide al Chelsea, que fue su verdugo en la edición anterior y es el actual defensor del título continental, pero al mismo tiempo mira de reojo el próximo mercado de fichajes, no sólo por su interés en Kylian Mbappé o en Erling Haaland, sino también por los muchos jugadores que tienen en su plantilla y que no están teniendo oportunidades de jugar con Carlo Ancelotti, por lo que todo apunta a que serán transferibles en verano.

Estos jugadores despiertan bastante interés en otros equipos que ven en esos futbolistas como una oportunidad perfecta de mercado para obtener un activo que le den un salto deportivo a un precio asequible. En esta lista de nombres figuran, entre otros, Dani Ceballos, Luka Jovic, Jesús Vallejo o Mariano Díaz.

Aun así, sus salidas de la escuadra asentada en el Santiago Bernabéu no serán tan fáciles como podría parece, puesto que, según apuntan medios madrileños, el Real Madrid va a modificar su estrategia de ventas de transferibles de anteriores cursos y que no lo reportó los beneficios económicos esperados.

El Real Madrid no piensa abaratar las salidas de Ceballos, Jovic y el resto de transferibles durante este verano

La dirección deportiva del Real Madrid ha transmitido a estos futbolistas y sus entornos, ya sea para presionar o para evitar negociaciones anticipadas, que no permitirá marchas a precios asequibles o a coste cero, algo en lo que no colaborará el Real Madrid según avanza el diario deportivo Marca.

El Real Madrid quiere sacar el máximo rédito económico de sus descartes debido a que quiere afrontar otros fichajes para fortalecer el equipo de cara a la próxima temporada.

Jugadores como Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Mariano Díaz o Luka Jovic, que están en plantilla y no cuentan con minutos; Marco Asensio que tendría que renovar al acabar contrato en 2023 y que con la llegada de Mbappé podría no tener hueco ni rol importante, más Kubo, Reinier, Odriozola o Brahim serán susceptibles de entrar en esta delicada situación. Aún así, también adelanta Marca de que no existen ofertas por alguno de estos jugadores.

Así con ello, lo normal, y a pesar de las fuertes exigencias madridistas, es que estos futbolistas acaben marchándose del equipo de cara a la temporada 2022/2023.