Dani Ceballos da la cara por su ex entrenador

El centrocampista de Utrera siempre defiende a Arsenal o Real Betis cuando puede; no seguirá en el Real Madrid y su futuro ya pinta en verdiblanco

Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, no está teniendo su temporada más fácil en la casa blanca, a la que ha vuelto después de estar dos temporadas en calidad de cedido en el Arsenal de la Premier League de Inglaterra. El ex del Real Betis Balompié no está teniendo minutos con Carlo Ancelotti como entrenador con el que sólo ha disputado nueve partidos durante esta temporada, sumando 84 minutos de juego.



A pesar de esta circunstancia, Dani Ceballos sigue trabajando, duro y en silencio, para tener una oportunidad que le permita volver a sentirse como un futbolista importante y con rol destacado en Real Madrid, si bien es cierto que no pierde ojo de lo que sucede tanto en el Real Betis Balompié como en el Arsenal, equipos a los que les tiene un gran cariño y en los que se ha sentido un jugador de élite.



Sus guiños al Real Betis son bastante habituales y bien conocidos por todos, pero hace unos días, Dani Ceballos no perdió la ocasión para defender a un profesional del fútbol con el que guarda una excelente relación y que fue su entrenador durante su estancia en el equipo de Londres.





Dani Ceballos da la cara por Mikel Arteta, su antiguo entrenador en el Arsenal

Amigo déjenle trabajar es muy top. Además llevará al Arsenal a donde se merece. Paciencia ?????? https://t.co/qLVcd6QEUO — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 5, 2022

Así está la negociación de Real Madrid y Real Betis por Dani Ceballos

defendió a través de sus redes sociales adespués de que las críticas se centraran en el entrenador vasco con la derrota delfrente alpor un rotundoen la última jornada de laEl centrocampista de Utrera respondió lo siguiente a un periodista inglés. "Amigo, déjenle trabajar, es muy top. Además llevará al Arsenal a donde se merece. Paciencia".Elestá empatado en la cuarta posición con el, su eterno rival en la capital de, con, pero tiene un partido menos, por lo que tiene ventaja en la lucha por clasificarse para la próxima edición de la. Competición de la que ellleva ausente varios años y a la que puede regresar ahora gracias a, el cual está asentando y solidificando los pilares de su proyecto deportivo en The Gunners.Si nada se tuerce,regresará alen el próximo mercado de fichajes de verano. Ambas partes lo tienen todo más que hablado desde hace tiempo, pudo regresar el pasado verano, y ahora se espera a llegar a un acuerdo definitivo con elpara el traspaso del centrocampista que se estima que estará enacaba contrato con eleny el próximo verano será el último donde el club blanco pueda conseguir un retorno económico por su venta, estando limitado este por la proximidad de la extinción de la vinculación laboral.Los guiños entreson continuos, como se ha podido ver con Antonio Cordón, director general deportivo bético, que aseguró que el canterano y el club estaban destinados a encontrarse en un futuro . Por otro lado, no pocas veces el propio Ceballos ha mandado guiños a la afición verdiblanca con su vuelta . Todo es cuestión de tiempo.