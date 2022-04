El Real Madrid firmó el mejor partido de la temporada en Stamford Bridge (1-3) tras las dudas después de la goleada en el clásico y la controvertida victoria en Vigo. Carlo Ancelotti volvió tras su positivo en coronavirus y le ganó la partida táctica a Thomas Tuchel, Fede Valverde se reivindicó y Casemiro recondujo su temporada en el momento clave.

Incluso la remontada en octavos de final de la ?Champions? frente al París Saint-Germain dejó ?peros?, por los 150 minutos anteriores en los que el equipo francés fue superior. Sin embargo, el Real Madrid se plantó en casa del campeón, el club que le eliminó la pasada campaña, y dio un golpe sobre la mesa.

ANCELOTTI SE REIVINDICA

El italiano cumplirá 63 años el próximo 10 de junio. 27 de ellos los ha pasado como entrenador y 16 como jugador. Tiene a su Real Madrid líder destacado en LaLiga Santander, camino de conseguir un hito histórico que ningún otro técnico tiene como es el ganar las cinco grandes Ligas, pero estaba en el foco de la crítica.

Sobre todo por un inmovilismo en sus ideas que, justo contra el Chelsea, cambió. Con el recuerdo de la eliminatoria frente al PSG, se le pedía la entrada de Valverde para fortalecer el centro del campo ante un equipo físico como el londinense, y lo hizo. No quitó a ninguno del ya histórico centro del campo -Casemiro, Kroos y Modric-. Colocó al uruguayo en banda derecha en un intento de mantener el esquema 4-3-3, pero el ahora ?halcón? -y no ?pajarito- fue un verso libre en un planteamiento de Ancelotti que Tuchel no supo contrarrestar.

Tampoco con los cambios. El técnico alemán metió a Romelu Lukaku al campo ya con 1-3 en contra. Cambió su idea de no jugar con un ?9? fijo y justo Éder Militao tuvo que dejar el encuentro por lesión, entrando Nacho en su lugar. El belga tuvo el 2-3 en un remate de cabeza sin oposición que no supo conectar con precisión, y Ancelotti reaccionó de inmediato. Casemiro pasó a ser tercer central y desde entonces Lukaku dejó de ser una amenaza.

Y EL ?PAJARITO? CRECIÓ

La historia con Valverde se repite en las últimas temporadas. Comienza siendo el cuarto centrocampista, aparece en mitad de la misma, por las bajas, como un titular indiscutible y vuelve a salir del equipo a la par que su presencia en el campo se antoja imprescindible para el buen hacer del equipo. Recientemente bromeó en una entrevista con la retirada de Modric, para poder jugar más, y es que Fede tiene por delante a tres futbolistas que son historia del Real Madrid.

Sin embargo, el uruguayo demostró frente al Chelsea que pueden ser complementarios. E incluso hacerlos mejores. En un contexto físico, Valverde es la mejor arma del Real Madrid. En Londres ayudó a Carvajal, fue uno de los líderes de la presión e incluso le dio para ser un peligro ofensivo más.

Robó el balón que casi supone el 0-1 de Vinicius en el minuto 9, Carvajal y Casemiro, con Fede apoyándoles, firmaron el mejor partido de la temporada y Kroos se liberó para llevar el tempo del partido a donde quiso el Real Madrid.

?Ya creció el Pajarito y se convirtió en Halcón?, dijo el sábado Valverde. Y frente al Chelsea, en una gran cita, lo demostró.

CASEMIRO, EN EL MOMENTO CLAVE

Los focos, obviamente, se los lleva Karim Benzema con su segundo triplete consecutivo en Liga de Campeones, pero en el trabajo sucio hubo un futbolista en Stamford Bridge que vivió una noche ?mágica?, como la calificó el galo al acabar el encuentro.

Casemiro estaba viviendo una temporada difícil. Señalado en varios encuentros por no llegar al nivel que tenía acostumbrados. Mal físicamente y eso en un futbolista como el brasileño es primordial para no llegar ese segundo tarde en el que, desde la posición de centrocampista defensivo, quedas expuesto.

Hasta la ida de los cuartos de final contra el Chelsea, Casemiro llevaba seis entradas con éxito; solo en Londres firmó tres. La entrada de Valverde le dio un respiro a la hora de no tener que ampliar tanto su mapa de calor y este firmó su mejor encuentro.

Un rendimiento que le sirvió también como liberación, como demostró con una celebración de rabia tras el partido. Apretó los puños y gritó con intensidad tras el choque, consciente del nivel que había mostrado.

Óscar Maya Belchí