Movimientos por Dani Ceballos

Equipos de alta alcurnia preguntan por el madridista; el Real Betis no es el único equipo que lo quiere fichar, pero está tranquilo, puesto que conoce, de primera mano, cuál es el deseo real de su canterano

A pesar de tener el título de LaLiga más que encarrilado y haberse clasificado para las semifinales de la UEFA Champions League, donde se medirá al Manchester City, el Real Madrid no se relaja y sigue trabajando en la configuración de la plantilla de cara a la próxima temporada, la 2022/2023, en la que no quiere bajar el ritmo. Con el once base más o menos establecido, el Real Madrid busca reforzar y dotar de mayor profundidad a la plantilla para competir con mayores garantías por los títulos, pero a su vez también está esmerándose en darle salida a los futbolistas que no cuentan con los minutos deseados o tienen un rol muy reducido con Carlo Ancelotti. Uno de estos futbolistas es Dani Ceballos, que aunque está ganándose algún momento de juego en esta recta final de campaña, sólo suma 104 minutos entre todas las competiciones. Por ello, su salida en el próximo mercado de fichajes de verano se da por hecha, siendo el Real Betis Balompié, equipo del que fue canterano, que lo formó como jugador y lo hizo profesional, el mejor colocado para conseguir su contratación.

A pesar de esto, la situación que vive Dani Ceballos en el Real Madrid no está pasando desapercibida para otros equipos de alta alcurnia, los cuales no están dudando en preguntar por las condiciones que tiene el de Utrera, que sigue estando muy bien valorado en el mercado futbolístico, más después de las dos temporadas que hizo en el Arsenal con Mikel Arteta, donde acumuló sobre los 2000 minutos en cada una de ellas.

El último equipo que se ha interesado por Dani Ceballos es el Inter de Milán. Según avanzó ayer el Corriere dello Sport, prestigioso medio de comunicación italiano, el director deportivo de la escuadra lombarda ha viajado hasta la capital de España para entrevistarse, citarse y entablar conversaciones con los dirigentes de Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester City y Real Madrid, para conocer de primera mano qué futbolistas podrían estar a su alcance, siendo Ceballos uno de los objetivos, pero tampoco el único que viste la casaca blanca, ya que también desea a Luka Jovic, el delantero serbio del Real Madrid.

Según esta misma fuente, la idea del Inter de Milán es que Dani Ceballos sea el recambio de Marcelo Brozovic en el centro del campo interista, por lo que su rol con respecto al Real Madrid no cambiaría demasiado y chocaría con lo que quiere Ceballos, el cual desea jugar y sentirse futbolista para volver a su mejor nivel, puesto que dentro guarda la esperanza de convencer, con un buen arranque de curso 2022/2023, a Luis Enrique para jugar con España el Mundial de Qatar.

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, a un paso de ser nuevo fichaje del Real Betis Balompié

Con contrato hasta 2023 con el Real Madrid, este mercado de fichajes que se avecina es el último en el que el Real Madrid puede sacar dinero por el traspaso de Dani Ceballos. Por ello, no dudará en subastarlo al mejor postor. A pesar de ello, el plan madridista choca con los deseos del futbolista de Utrera, que tiene como prioridad absoluta el volver al Real Betis durante este verano. Ceballos está enamorado del proyecto que ha construido el Betis con Manuel Pellegrini de entrenador, punto que ayudará en esta y en otras operaciones, y prueba de ello son los continuos guiños que ha mandado al Real Betis Balompié durante toda esta temporada.

Por otro lado, Antonio Cordón, director general deportivo bético, siempre ha dejado claro que ambas partes quieren reencontrarse en un futuro próximo, de hecho estuvo a punto de darse el verano pasado pero al final no se pudo.

Ahora sólo hace falta convencer al Real Madrid, a quien se le espera convencer con una propuesta sobre los diez millones de euros sin llegar a superar esta cifra.