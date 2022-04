"Lo de Diego Carlos no es penalti y lo de Camavinga no es expulsión; ¿el gol de Vinicius?... Al límite"

Así entiende el exárbitro Pérez Burrul las polémicas del Sevilla FC-Real Madrid

Como una "fotografía de la temporada". Así definió Monchi, director deportivo del Sevilla FC, la derrota por 2-3 de los de Julen Lopetegui ante el Real Madrid, tras una primera parte en la que los sevillistas se fueron al descanso ganando por 2-0. "Era un partido controlado€", esgrimió Monchi, quien achacó a las lesiones de jugadores como Martial o los problemas de Papu, Acuña o Lamela como una de las explicaciones de la derrota definitiva.

Un encuentro no exento de polémica, en el que tanto Ancelotti como Julen Lopetegui se quejaron del árbitro. El técnico sevillista, tras conocer que el italiano lo había hecho previamente. "Sé que me voy a arrependir, pero la segunda amarilla no es que pueda ser roja, es que no hay duda, no toca balón, es de libro. El árbitro me ha dicho que pensaba que tocaba balón, pero si él no lo ha visto tiene un montón de ayudantes para corregirlo. No estamos teniendo fortuna este año con estas decisiones y nuestros rivales directos sí. Lo que no está en nuestras manos no lo podemos cambiar", lamentó el técnico vasco.



¿Cuadra Fernández perjudicó más al Sevilla FC o al Real Madrid?

La pregunta, entonces, es a qué equipo perjudicó más el colegiado Cuadra Fernández; si al Sevilla FC o al Real Madrid. Y sobre ello se ha referido el exárbitro Pérez Burrul en el programa 'Marcador' de Radio Marca. Sobre la presunta mano en el área de Diego Carlos que los jugadores del Real Madrid solicitaron en el 18', dijo: "Bono trata de blocar el balón, choca con su compañero y el esférico golpea en el brazo del central sevillista pero sin ninguna voluntariedad. Acierta el árbitro al no señalar la pena máxima".

Tampoco le dio la razón Pérez Burrul a las quejas sevillistas en el 39', cuando reclamaron la segunda amarilla para Camavinga: Considero que para expulsar a un futbolista hace falta algo más, No es un ataque prometedor y Cuadra acierta al no sacar la tarjeta en la entrada sobre Martial".

"Al límite", en cambio, vio Pérez Burrul el 'gol' de Vinicius en el 74', el cual acabó siendo anulado por Cuadra Fernández tras mucho revisarlo en el VAR: "Está al límite y el árbitro se tomó su tiempo para revisar el VAR. Es una jugada que tiene que resolver y se decantó por anularlo al entender que el jugador del Real Madrid se acomodó el balón con el brazo".

Unos argumentos, los de Pérez Burrull, que acabarían con la polémica y las quejas de uno y otro equipo. Y es que a su juicio, nunca llueve a gusto de todos.

"El árbitro perdonó la segunda a Camavinga contra el Sevilla FC"

Sobre la polémica del Sevilla FC-Real Madrid debatieron también durante bastante tiempo en El Chiringuito, donde Jota Jordi lo tuvo más claro: "Algunos os venderán robo al Madrid€ pero la realidad es q han jugado con 11 gracias al árbitro perdonando la segunda a Camavinga y bien anulado por mano de Vinicius". El contertulio televisivo, además, fue más allá: "¿Sabéis cual es el equipo al q no le han expulsado ni un jugador en todo la temporada?"

Algunos os venderán robo al Madrid€ pero la realidad es q han jugado con 11 gracias al árbitro perdonando la 2a a Camavinga y bien anulado por mano de Vinicius. pic.twitter.com/ix7ryBv0NB — Jota Jordi (@jotajordi13) April 17, 2022