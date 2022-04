Piqué pidió a Rubiales mantener "confidencial" un audio comprometido de Sergio Ramos

En el audio, el central del PSG hablaba de la relación de Aganzo y Rubiales, la AFE y la RFEF

El caso de la Supercopa en Arabia ha dado para más y cada día se va haciendo más grande la bola de la polémica. Cada vez surgen nuevos audios en los que los protagonistas se ven inmersos en un marrón aún más grande. Mientras Rubiales sigue intentando explicar a cada medio, radio o televisión lo ocurrido con el caso, el central catalán no se ha pronunciado desde que convocó a la prensa en la plataforma de Twitch.

Tras ese día, El Confidencial ha filtrado más audios de las conversaciones de ambos que comprometían a más personajes y el caso de la Supercopa ha derivado a otros de gran importancia también. El de día afecta al central del PSG, Sergio Ramos. En más de una ocasión se ha hablado de la relación de ambos centrales fuera del terreno de juego y parecía que les diferenciaban más cosas de las que les unían. No como aparentaban en rueda de prensa al explicar que ambos tenían algún que otro negocio juntos.

Piqué y Rubiales necesitaban apoyos para desbancar a David Aganzo, presidente de la AFE, de su cargo. El central culé intentó buscar ese apoyo en Sergio Ramos, pero este se desentendió del caso diciendo lo siguiente: "¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos". El exmadridista mantuvo la cordura y tan solo dio su opinión sobre la relación de los dos dirigentes.

El audio de Ramos llegó al presidente de la Federación de manos de Piqué, al reenviárselo. Este gesto fue algo que no sentó del todo bien a Rubiales añadiendo: "No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión".

El audio en cuestión de Sergio Ramos:



"Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (refiriéndose a Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE. Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri. Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos".

No es el primer lío en el que meten al central de Camas en las conversaciones de Piqué y Rubiales. Después de ver una noticia sobre la posible llamada de Sergio Ramos para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, el central del Barça reenvió la noticia a Rubiales diciendo: "¿Sabes algo de esto? Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".