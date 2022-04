El enganchón de Pedrerol y Balboa en directo: "Baja el tonito, majo"

Durante la retransmisión del City-Real Madrid saltaron chispa entre el periodista y el exfutbolista

El Real Madrid revivió hasta en tres ocasiones en el partido en el que otros equipos hubieran perdido la eliminatoria, cayendo finalmente por la mínima (4-3) en la ida de las semifinales de la Champions ante el City. El Bernabéu decidirá la próxima semana.

Una tensión sobre el terreno de juego que también se vivió durante la retransmisión en directo de El Chiringuito, cuando Balboa y Pedrerol vivieron una bronca histórica. "Siempre me quieres echar la mierda encima", dijo el exfutbolista al periodista como respuesta a unas palabras del presentador. A Pedrerol, lógicamente, no le sentó nada bien: "Balboa, el victimismo tule es cansino". "Cansino, cansino", se repitió, para no dejar hablar a Balboa. "Si me preguntas por un análisis, qué quieres que diga. Pues no me preguntes. En el primer gol€", espetó Balboa.



El enganchón de Pedrerol y Balboa en El Chiringuito

Un enganchón en el que Balboa le recriminó al periodista que "siempre gana", al no valerle sus argumentos. Y Pedrerol explotó, con gestos con el dedo: "Ponte en un púlpito, acepta lo que digan los demás. Lo de la mierda lo repites demasiado, el victimismo te sobra. Lecciones, las justas, tranquilo, te has metido con todo el mundo".

"Tranquilo, baja el bonito, majo, céntrate. Se acabó el pobrecito", decía Pedrerol mientras que Balboa solicitaba poder hablar. Y así, unos de los momentos más virales de la televisión en los últimos tiempos. El miércoles que viene habrá directo de nuevo con motivo del partido de vuelta. Habrá que ver cuál es el futuro de Balboa tras su discusión con su jefe.