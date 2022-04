Hierro: "Le daría el Balón de Oro a Benzema"

Fernando Hierro, exfutbolista internacional del Real Madrid, declaró este viernes que el delantero francés Karim Benzema es un "jugador extraordinario" y opinó que si fuera por él le daría el Balón de Oro este año porque se lo merece.

A falta de cinco jornadas para que concluya la Liga, el Real Madrid podría proclamarse campeón esta semana si suma un punto ante el Espanyol o sus más inmediatos perseguidores, Barcelona y Sevilla, no ganan sus respectivos partidos.

"El Real Madrid es el justo campeón de Liga porque tener una ventaja tan grande a falta de cinco jornadas es porque lo has hecho bien", dijo Hierro, también partidario de que la próxima jornada, el Atlético de Madrid, le haga el pasillo al conjunto blanco en el derbi.

"No me meto en la casa de nadie pero pensar en el paseíllo sobra. No logro entender mucho esa polémica. El noventa y pico de los equipos que ganan, cuando van al siguiente partido, se les hace paseíllo y eso se llama respeto", confesó el exjugadorHierro habló sobre el francés Karim Benzema, que está completando una excelente temporada y lleva marcados 41 goles en 41 partidos oficiales.

"Es un jugador extraordinario y es el jugador con más responsabilidad ofensiva del equipo. Todo lo sabemos, pero eso lo deciden los que dan los premios. Yo le daría el Balón de Oro", declaró Hierro, que participó en un 'Encuentro de leyendas' organizado por LaLiga en el Wanda Metropolitano.

Por último, el exfutbolista del Real Madrid se mostró confiado en la remontada del Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones tras perder en la ida con el Manchester City (4-3).

"Hay que olvidarse del PSG, del Chelsea y de las remontadas esas y pensar en la remontada del miércoles. Lo otro ya es pasado. La realidad es ganar la Liga y llegar en las mejores condiciones. Sabemos lo que significan los pequeños detalles. Jugamos en casa, con nuestra gente, y por eso siempre soy optimista, entendiendo que la dificultad es máxima", concluyó.