Un derbi en segundo plano para el Real Madrid

Madrid, 5 may (EFE).- El acceso a la final de la Liga de Campeones y una Liga conquistada a falta de cuatro jornadas por completarse, provocan que la plantilla del Real Madrid deje el derbi madrileño del próximo domingo en el Wanda Metropolitano en un segundo plano y haya generado indiferencia el hecho de no ser reconocidos por el Atlético de Madrid con el pasillo al campeón.

El Real Madrid disfruta de un jueves de resaca emocional tras la locura vivida en el Santiago Bernabéu en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Una nueva remontada, la tercera consecutiva en eliminatorias que vio perdidas ante PSG, Chelsea y Manchester City, provocó un gran desgaste físico en el equipo de Carlo Ancelotti y una posterior celebración del pase a la gran final.

Para la plantilla madridista LaLiga Santander pasa a un segundo plano, habrá rotaciones de Carlo Ancelotti con el objetivo de que sus titulares lleguen en el mejor momento físico a la final ante el Liverpool del 28 de mayo y la intención de premiar la profesionalidad de aquellos jugadores que menos minutos han tenido durante la temporada.

Tras el descanso del jueves, será el viernes desde las 11:00 horas cuando el Real Madrid comenzará a preparar la visita al Atlético de Madrid. Pendiente de la evolución de David Alaba de la lesión muscular que le impidió jugar ante el Espanyol en la jornada en la que equipo blanco se proclamó campeón y la vuelta de semifinales ante el Manchester City, Ancelotti no arriesgará con su regreso y confía en poder contar con el central austríaco en plenitud de condiciones para las dos últimas jornadas ligueras.

Tampoco llegará a la cita del Metropolitano el galés Gareth Bale por sus problemas de espalda, de nuevo ausente en la celebración de la plantilla del triunfo y el pase a la final, como sí hizo Eden Hazard, que da pasos al frente para volver antes de que acabe la temporada. Esta semana aumenta el ritmo en el trabajo de campo que ya realiza tras superar la operación en la que le retiraron la placa que tenía en el tobillo.

El desgaste físico de jugadores que han superado recientemente lesiones musculares como Casemiro o Ferland Mendy, el agotamiento con el que acabaron siendo sustituidos Militao y Karim Benzema, más la intención de rotar de Ancelotti, provocará una cara distinta a la que se puede esperar del Real Madrid en un derbi ante el Atlético de Madrid.

Jugadores como Lucas Vázquez, Marcelo, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Marco Asensio ganan opciones de titularidad en un Real Madrid que tiene 23 días para repartir esfuerzos y llegar en el mejor tono físico posible, y con menor desgaste que un Liverpool que se juega títulos en Inglaterra, a la gran final.

INDIFERENCIA ANTE LA DECISIÓN DE LOS JUGADORES ROJIBLANCOS

El Atlético de Madrid decidió, por deseo de sus jugadores en sintonía con el pensamiento de sus aficionados, no realizar pasillo en el Wanda Metropolitano al campeón de Liga y la opinión mostrada en público por Luka Modric es la instalada en el vestuario madridista.

"No pensamos nada, es un asunto que no nos interesa", aseguro el croata expresando la indiferencia compartida que siente la plantilla blanca antes del derbi, según apuntan a Efe fuentes del vestuario. El Real Madrid entiende la decisión tomada por sus rivales y no polemizará por la ausencia del pasillo en un derbi que no tiene ninguna trascendencia para ellos.