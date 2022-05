La victoria desconocida del Atlético en el Metropolitano

Madrid, 5 may (EFE).- En el recorrido de cinco temporadas del Wanda Metropolitano, tan solo el Real Madrid se mantiene invicto contra el Atlético de Madrid entre los 27 adversarios de LaLiga Santander que han pasado por el estadio rojiblanco, que ha ganado a todos ellos menos a su 'eterno' rival, con tres empates y una derrota, a la espera del quinto derbi entre los dos en ese escenario del próximo domingo, con los locales sometidos a presión.

Campeón ya el Real Madrid desde la pasada jornada, nada más pone en juego el orgullo de un partido que trasciende siempre la dimensión deportiva, traspasada tantas y tantas veces por lo emocional. También será un aspecto crucial para el Atlético y su hinchada, aunque, en su caso, el duelo dominical mantiene aún mucho en disputa en este campeonato para el equipo de Diego Simeone, enfrentado al Betis y a la Real Sociedad en el esprint por la Liga de Campeones. Aún tiene el margen de una derrota respecto a ellos, pero nada más.

Sin entradas desde hace días, el Wanda Metropolitano aguarda un triunfo desconocido, que está pendiente desde su inauguración. El Real Madrid es al único que no ha perdido aún allí en LaLiga Santander, con todo el mérito que conlleva tal distinción, porque el Atlético ha ganado 82 de sus 123 choques entre todas las competiciones en ese campo, incluido el que jugó y ganó al Rayo Majadahonda el pasado 6 de enero en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (0-5), aunque entonces ejerció como visitante.

Allí ha cedido 30 empates (tres contra el Real Madrid) y nada más once derrotas, una de ellas contra el equipo blanco, que se impuso 1-3 en 2018-19, entonces con Vinicius Júnior sin ser todo lo que es ahora, pero como factor diferencial de aquella victoria.

En LaLiga tan solo han ganado cuatro visitantes más en el Wanda Metropolitano: del Espanyol, el primero, por 0-2 en 2017-18 al Levante, el último, el pasado 16 de febrero, por 0-1 (también venció en 2020-21 por 0-2), pasando por el Barcelona (0-1, en 2018-19) y el Mallorca (1-2, en 2021-22).

Aparte, el Real Madrid empató en tres ocasiones más en ese campo: a cero en su primer derbi, en 2017-18, y en el tercero, en 2019-20, y a uno la pasada campaña, con el gol de Karim Benzema en el minuto 88 que rescató al Real Madrid con 1-0 en contra para poner entonces en ebullición la pugna por el campeonato, que finalmente conquistó el equipo rojiblanco.

DOS VICTORIAS CONTRA EL BARCELONA Y EL SEVILLA

Los restantes 26 oponentes en la Liga española del Atlético de Madrid en el Metropolitano han perdido alguna vez. El Barcelona, derrotado por 1-0 en 2019-20 y por 2-0 en 2020-21; el Sevilla, en dos de sus cinco visitas a ese estadio; el Villarreal, también doblegado en dos ocasiones; la Real Sociedad y el Celta de Vigo, en tres; el Valencia, el Athletic Club y el Betis, en cuatro...

También el Málaga, el Elche, el Alavés, el Getafe, el Girona, Las Palmas, el Leganés, el Deportivo de La Coruña, el Levante, el Espanyol, el Eibar, el Rayo Vallecano, el Huesca, el Valladolid, el Osasuna, el Granada, el Mallorca y el Cádiz. Igualmente, aunque sólo haya sido en la Copa del Rey, allí también han perdido el Sant Andreu y el Lleida.

En Europa, hay dos equipos que no han sido derrotas y, a la vez, sí han ganado en el moderno campo del Atlético, pero también son contados. Son dos: el Chelsea (1-2, en 2017-18, el primer ganador visitante de la historia del Wanda Metropolitano, en la fase de grupos de la Liga de Campeones de aquella campaña), y el Milan, este curso por 0-1. Nada más. Igualmente, no han caído allí -pero no han vencido- el Bayern (1-1), el Qarabag (1-1), el Oporto (0-0), el Manchester United (1-1) y el Manchester City, estos tres últimos en esta misma campaña.

Por contra, al igual que 29 de sus 30 rivales españoles en el Metropolitano, también salieron derrotados al menos una vez de ese estadio doce contrincantes de competición europea: el Copenhague (1-0), el Lokomotiv (3-0 y 2-0), el Sporting de Lisboa (2-0), el Arsenal (1-0), el Monaco (2-0), el Roma (2-0), el Borussia Dortmund (2-0), el Brujas (3-1), el Juventus (2-0), el Bayer Leverkusen (1-0), el Liverpool (1-0) y el Salzburgo (3-2).

De sus 123 partidos entre todas las competiciones en su estadio, aunque se incluye también el citado como visitante ante el Rayo Majadahonda (0-5), el Atlético sostuvo su portería sin daño en 72 de ellos, aunque nada más diez corresponden a esta campaña, en la que ha disputado 23 partidos en su estadio, con 12 victorias, 7 empates, 4 derrotas, 39 goles a favor y 20 en contra, a la espera de lograr un triunfo aún desconocido.

Iñaki Dufour