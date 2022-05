Ancelotti sobre la ausencia del pasillo: "Respetamos mucho al Atlético"

Madrid, 7 may (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no concedió ninguna importancia a la decisión de no realizar pasillo al campeón de LaLiga Santander de los jugadores del Atlético de Madrid, a los que mostró máximo "respeto", que extendió a su entrenador, Diego Simeone, y a un "club vecino y amigo".

"Los italianos no están acostumbrados a esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente y tenemos que respetarlo", respondió Ancelotti cuando fue preguntado por su opinión sobre el pasillo.

"Además el Atlético de Madrid es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen bien, si no lo hacen no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan", añadió.

Ancelotti confesó que está "tan acostumbrado" a que se realicen gestos como el pasillo entre equipos, e insistió que su concepto del Atlético de Madrid no cambiará en nada aunque no lo hiciesen.

"Si lo hacen, lo agradecemos, y si no lo hacen, el respeto para toda la entidad del Atlético de Madrid sigue estando en lo más alto", dijo.