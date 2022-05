El dilema de Dani Ceballos: ¿cabeza de ratón o cola de león?

El canterano bético es el sexto centrocampista en la rotación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid; acaba contrato en 2023 y el Betis quiere repatriarlo

Dani Ceballos sigue sumando minutos en este final de temporada con el Real Madrid. Después de superar la lesión que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio con España, donde ganó la medalla de plata, el de Utrera ha convencido a Carlo Ancelotti, su entrenador, que en este 2022 le está dando cada vez más oportunidades de jugar con el paso de las semanas. Tal es así que el '19' blanco hasta participó en la prórroga de semifinales de la UEFA Champions League contra el Manchester City. A pesar de ello, su realidad en el Real Madrid no ha mejorado tanto como pueda creerse, ya que Dani Ceballos fue el sexto centrocampista que saltó al terreno de juego, siendo esa justa la posición que tiene dentro de la rotación de la escuadra que coordina Carlo Ancelotti.



El de Utrera está por detrás de los intocables Casemiro, Kroos y Modric y también por debajo de los jóvenes Fede Valverde y Camavinga en los gustos de Carlo Ancelotti, el cual sólo reclama al canterano bético en caso de que algunos de estos cinco falte y siempre para tener un rol minúsculo, poco importante y con escasos minutos en duelos claves o para disputar mucho tiempo o ser titular en encuentros en los que el Real Madrid ya lo tiene todo decidido, tal y como ha ocurrido contra CA Osasuna o RCD Espanyol en LaLiga en las últimas semanas. Razones de peso que deben hacer pensar a Ceballos sobre si le compensa o no quedarse en el Real Madrid.



Con contrato con el Real Madrid hasta junio de 2023, este aumento de minutos de Dani Ceballos ha conllevado a que exista la posibilidad de que el centrocampista permanezca en la escuadra blanca, pero la realidad es que Dani Ceballos sólo ha jugado 292 minutos en todo lo que llevamos de temporada, siendo esto un escaso bagaje para un jugador de 25 años que tiene mucho fútbol en sus botas. El Real Betis Balompié sigue muy atento a su situación, a sabiendas de que su canterano es una oportunidad de mercado y de que su vuelta supondría un golpe de refuerzo mediático y deportivo para un proyecto futbolístico que está en pleno crecimiento.



La relación entre Dani Ceballos y el Real Betis es fluida y ambas partes han reconocido el cariño que se tienen mutuamente, estando aún muy presente la celebración de la Copa del Rey del propio futbolista. Por el otro lado, Antonio Cordón, director general deportivo, y Ángel Haro, presidente bético, han hablado públicamente de que Ceballos es un jugador que gusta y que está llamado a regresar al Betis. Ahora bien, todo está en manos de un Dani Ceballos, el cual debe pensar si prefiere ser cabeza de ratón o cola de león cuando va a llegar a su plenitud futbolística.



Por ahora, Dani Ceballos está totalmente centrado en terminar la temporada con el Real Madrid, con el que está totalmente comprometido, tal y como se demostró ayer cuando salió en defensa de su compañero Rodrygo Goes.





La defensa del Dani Ceballos a Rodrygo Goes por un artículo de Sport

Es que de verdad € el chiste se cuenta solo ???? https://t.co/ROmcrnISsm — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) May 6, 2022

