Koke: "No tiene nada que ver un pasillo con tener un gesto de deportividad"

Madrid, 8 may (EFE).- El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, subrayó tras la victoria de su equipo en el derbi madrileño contra el Real Madrid (1-0) que no tiene "nada que ver" la decisión de no hacer pasillo al conjunto blanco por su título de Liga con "tener un gesto de deportividad" con los rivales.

"Yo tengo muchos amigos en el Real Madird, los he felicitado a todos. No tiene que ver hacer un pasillo que tener un gesto de deportividad. Ha habido un revuelo tan grande, hemos decidido no hacerlo y punto, no hay que darle más importancia. Hemos salido a ganar el partido y ya está, se cierra el debate. Son compañeros de trabajo a los que respetamos mucho", zanjó.

El centrocampista rojiblanco, del Atlético desde niño, reconoció que tenían "muchas ganas" de ganar un derbi en el estadio Wanda Metropolitano, donde no habían conseguido imponerse al Real Madrid desde su inauguración en septiembre de 2017.

"Desde que se inauguró no hemos tenido esa suerte, sobre todo por los tres puntos para nuestra gente. Llevamos un año difícil, pero creo que la gente que se queda con el esfuerzo que hizo el equipo, hemos podido marcar más goles, al final casi nos empatan, hemos conseguido tres puntos importantes para nosotros y para nuestra afición", opinó Koke.

El Atlético ganó 1-0, pero pudo haber conseguido un triunfo mayor si hubieran anotado las muchas ocasiones que tuvieron durante el encuentro, entre ellas un disparo al palo de Yannick Carrasco, un mano a mano de Matheus Cunha que salvó el portero madridista Andriy Lunin o varios disparos de Antoine Griezmann.

"Tanto Griezmann como cualquier delantero siempre quieren marcar goles. Lo importante es que ha tenido ocasiones, hoy no ha tenido esa fortuna, a Cunha le ha pasado igual, Carrasco ha dado con el palo. Estamos trabajando para que lleguen esos goles, hoy hemos conseguido el 1-0 y nos vamos contentos a casa", valoró.

Koke valoró que el triunfo es "importantísimo" por el objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, con el que logran distanciar en seis puntos a su más inmediato perseguidor, el Betis.

"Nuestro objetivo es entrar en 'Champions' y nos quedan tres puntos para conseguirlo, en tres partidos, y si el equipo trabaja como hoy lo va a conseguir. Orgullosos del trabajo durante esta semana, que no ha sido fácil, contra el Real Madrid que has sido campeón de Liga, está en la final de 'Champions', tiene más valor el resultado", finalizó.