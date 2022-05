Raúl: ?Lo que hace el Real Madrid no lo hace ningún otro equipo"

Madrid, 23 may (EFE).- Raúl González, exfutbolista del Real Madrid y actual entrenador de su filial, el Castilla, aseguró, en referencia a las remontadas de esta temporada en la Liga de Campeones, que ?lo que hace" el conjunto blanco "no lo hace ningún equipo? y las catalogó como algo que ?no se puede explicar?.

?El Real Madrid siempre ha sido grande y siempre lo va a ser, pero jugar y ganar tantas finales de 'Champions' ha hecho que muchos niños sean del Real Madrid y se quieran parecer a Courtois, Vinicius? lo que hace el Real Madrid no lo hace ningún otro equipo y estos dos últimos meses lo hemos visto con las remontadas que ha logrado?, dijo durante el ?Foro Luis de Carlos: 120 años de Leyenda. Deporte para todos?, organizado por la Fundación Real Madrid.

?Estas tres últimas eliminatorias (ante PSG, Chelsea y Manchester City) han sido algo increíble, porque los aficionados han ganado el partido. Son cosas que no se pueden explicar, pero que solo pasan en el Real Madrid?, destacó.

?Han sido especiales porque llevamos dos años medio encerrados. La gente tiene ganas de pasarlo bien y disfrutar. Se han dado todos los términos para que fueran noches mágicas. Es para hacer un documental de estos partidos. La gente seguía teniendo fe y se lo transmitieron a los jugadores?, añadió.

Una sensación que compartió Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid: ?Estas remontadas han sido en un periodo de tiempo muy corto. Contra el PSG necesitamos 15 minutos, contra el Manchester City seis minutos? esta ha sido la diferencia respecto a otras?.