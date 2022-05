El sueño blanco de Tchouameni y el verdiblanco de Dani Ceballos

El centrocampista francés le ha comunicado a sus compañeros del AS Monaco que quiere fichar por el Real Madrid

Contábamos hace unos días de que el Real Madrid reformularía su estrategia deportiva después de que Kylian Mbappé rechazara por tercera vez los intentos de Florentino Pérez por ficharle. La palabra equipo comienza a sonar más que la de galácticos en las oficinas de estadio Santiago Bernabéu a sabiendas que el mercado ya no ofrece futbolistas diferenciales de la talla del ariete francés o de Erling Haaland, que se une al Manchester City tras abandonar el Borussia Dortmund. Está recalibrando objetivos el Real Madrid y uno de sus fichajes prioritarios es Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco, que ya ha dado su visto bueno eligiendo el club blanco por encima de otros que lo pretendían como el Liverpool.



Aurélien Tchouameni le ha dicho a sus compañeros de equipo que su deseo es fichar por el Real Madrid. Así lo ha informado la prestigiosa publicación RMC Sports, como también Julien Maynard, periodista de Telefoot, y Fabrizio Romano, el gran especialista del mercado de fichajes en los últimos tiempos.



Aun así, la operación no será sencilla para el Real Madrid, puesto que Paul Mitchell, director deportivo del AS Monaco, ya ha anunciando que subastará a su futbolista al mejor postor sin importarle a donde vaya mientras que le den la cantidad de dinero que exige. "Todo el mundo ve que Aurélien es un futbolista top. Para ser honestos, no tengo preferencias. Cuando vendes un jugador, es necesario que haya una compensación justa. El mercado cambia cada año. Seremos muy agresivos en el acuerdo".





Comme annoncé par @RMCsport, Aurélien Tchouameni a choisi le Real Madrid. Le milieu de Monaco a déjà annoncé son départ à ses coéquipiers. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) May 24, 2022

A susrecién cumplidos,está tasado en unospor la especializada web de referencia, teniendo contrato hasta, fuentes cercanas a la cúpula delfiltran que el precio estará en torno a los. Internacional absoluto ya con, el centrocampista es una de las grandes realidades de presente y esperanzas de futuro del balompié galo.De consumarse el movimiento, el gran perjudicado será quien tendría muy difícil jugar, puesto que se convertiría en el séptimo centrocampista en la rotación del equipo que entrenapor detrás dey el propioFuequien le dejó la posibilidad de decidir asobre su futuro a pesar de tener contrato con elhasta desvelando una conversación que tuvieron hacer poco . " Ya he hablado con él y sabe muy bien lo que pensamos todos de él y tiene que tomar la mejor decisión para él. Está todo muy claro para él y cada uno tiene que tomar sus decisiones y si se queda, encantado", dijo el italiano.En elcontinúan atentos a estos movimientos, pues saben de primera mano queestá encantando, sueña, con volver a enfundarse la camiseta de las trece barras la próxima temporada.