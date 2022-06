Tchouaméni en su presentación: "El precio de mi fichaje no me interesa nada"

El centrocampista francés ha sido presentado con el Real Madrid y ha repasado varios asuntos tras su fichaje

Aurélien Tchouaméni ha sido presentado por el equipo blanco en Valdebebas. Florentino Pérez le dio la palabra y se ha atrevió a chapurrear algunas palabras en español nada más subir al atril. El jugador se ha mostrado muy feliz de llegar en el conjunto blanco.

"Estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo", decía el mediocentro internacional francés en casi perfecto castellano. "Vamos a trabajar para ganar muchos más títulos. Gracias al presidente, a mi agente y a mi familia por haber hecho que esté aquí. ¡Hala Madrid!", finalizaba el jugador.

En su presentación, el jugador ha tocado varios temas en rueda de prensa. Ha sido preguntado por la presión del PSG, a lo que Tchouaméni aludió: "En cuanto llegó el Madrid no lo dudé. Quiero dejar huella en el fútbol y el mejor club para esto es el Real Madrid. Es la mejor decisión para mí".

Ya no solo el PSG, sino también se ha especulado de una presión por parte de Kylian Mbappé. "Kylian decidió quedarse en el PSG y él ya sabía que iba a salir del Mónaco y quiso saber si podía ir al PSG, pero yo le dije que quería el Madrid y lo entendió perfectamente", objetó Aurélien.

Para conocer un poco más al futbolista, ha declarado en rueda de prensa que se inspira en Kobe Bryant o en Michael Jordan, aunque sus ídolos han dicho que son Zinedine Zidane y Karim Benzema.

El mediocentro de 22 años es consciente de la competencia que hay ahora mismo en el centro del campo del Real Madrid. "Es un desafío, pero no pienso en el Mundial de noviembre. Pienso en jugar en el Madrid y en los entrenamientos. Quizás en otros equipos tenía más garantías de jugar más minutos, pero yo quería este desafío".

También ha sido preguntado por el precio de su fichaje, esos 80+20 millones en variables, y el futbolista lo ha dejado muy claro: "No me corresponde hablar de eso a mí. Yo intento ser el mejor en el campo. El precio del fichaje no me interesa nada".

El futbolista ha dado a conocer que ya ha hablado con el entrenador, Carlo Ancelotti: "Sí, he hablado con él, durante las negociaciones. Fue muy simpático. me dijo que si quería seguir creciendo y aprendiendo que viniera al Real Madrid. Después de firmar me dijo que estaba muy feliz".