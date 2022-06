Un nuevo movimiento en el Real Madrid que no cambia la hoja de ruta con Dani Ceballos

El canterano, que es objeto de deseo, sigue teniendo muy difícil el jugar en el equipo que entren Carlo Ancelotti por la gran y numerosa competencia que tiene

El Real Madrid sigue planificando la próxima temporada en la que pretende tener una plantilla de totales garantías que le permita volver a repetir el doblete, UEFA Champions League y LaLiga, obtenido hace escasas semanas. En ese equipo no estará Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain y objeto de deseo madridista, quien optó por quedarse en Francia para liderar al equipo de su ciudad y ser la bandera del país vecino en los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en 2024. Esto obligó al Real Madrid a redireccionar su estrategia de fichajes en este mercado, apostando fuerte por la contratación de Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco, por el que desembolsó 80 millones de euros más bonus. Una operación que tiene repercusión en algunos jugadores de la primera plantilla madridista, como es el caso de Dani Ceballos, pretendido por el Real Betis Balompié, quien queda ahora desplazado a ser el séptimo centrocampista ahora con la llegada del francés, ya que seguirán Casemiro, Valverde, Camavinga, Modric y Kroos, estando así más fuera que dentro del Real Madrid a pesar del último movimiento, que ya se conocía desde hace meses, que se ha producido en la medular merengue, y que implica a Toni Kroos, quien ha decidido aplazar su renovación con el Real Madrid.

Toni Kroos ha comunicado que no acepta, por el momento, la renovación por el Real Madrid, con el que acaba contrato en el verano de 2023. Así lo ha avanzado la Cadena SER, quien asegura también que el alemán ha transmitido que quiere ver cómo está en cuerpo y mente al final del siguiente curso y analizar cuál ha sido su rendimiento para tomar una decisión sobre si ampliar por un año más o no su vinculación contractual. Lo cierto es que este movimiento ya lo conocían en el Real Madrid desde el mes de mayo, momento en el que MARCA, a través de su periodista José Félix Díaz, lo dio en primicia. Esto no cambia en nada la hoja de ruta de Dani Ceballos, que sigue pendiente de resolver su futuro futbolístico, estando el Real Betis a la expectativa y preparado para obtener el regreso de uno de sus hijos pródigos.

Dani Ceballos, que está de vacaciones y desconectando en estos momentos, está a la espera de reunirse con el Real Madrid, con quien acaba contrato en 2023. La escuadra de la capital de España ya la hecho saber que no le molesta en la plantilla, pero todo se aclarará en esa futura conversación.

A pesar de esto, el canterano desea volver y el Real Betis Balompié juega sus cartas para reducir el coste de un traspaso que en ningún caso condicionará la economía verdiblanca. El de Utrera no para de hacerle guiños al club de su niñez en redes sociales, siendo muy activo y participando con aficionados y seguidores béticos, dejando clara así sus intenciones.

Por otro lado, en la dirección deportiva verdiblanca, liderada por Antonio Cordón, siguen vendiendo cautela y pesimismo, pero lo cierto es que se es ambicioso y no se renuncia a nada, tal y como ocurrió en el verano pasado a última hora cuando se consiguieron los fichajes de Héctor Bellerín y Willian José.