Dani Ceballos y Marco Asensio no tienen oferta de renovación del Real Madrid

El Real Madrid se reunirá con Dani Ceballos y Marco Asensio antes de abordar o no su renovación.

El Real Madrid se reunirá con Dani Ceballos y Marco Asensio antes de abordar o no su renovación. RFEF

Según adelanta MARCA, la dirección deportiva blanca quiere saber la intención de los dos futbolistas antes de tomar una decisión con ellos

Una vez cerrados los fichajes de Aurélien Tchouameni, procedente del AS Monaco por 80 millones de euros, y de Antonio Rüdiger, que aterrizó desde el Chelsea como agente libre, el Real Madrid se encuentra ahora centrado en la operación salida en la que quiere deshacerse de sus descartes o jugadores que no cuentan con demasiados minutos de juego. Dejando al margen a Mariano Díaz, que se empeña en no irse, y de Luka Jovic, quien está negociando su llegada a la Fiorentina, dos nombres acaparan la atención de la actualidad del Real Madrid, siendo estos dos futbolistas Marco Asensio y Dani Ceballos, que en breve tienen que resolver su futuro deportivo.

Tanto Marco Asensio como Dani Ceballos, futbolistas del Real Madrid, acaban contrato con el conjunto blanco en el verano de 2023, al final de la próxima temporada, y no tienen nada clara su continuidad en la escuadra blanca, más si se tiene en cuenta de que ninguno de los dos ha recibido, por el momento, oferta de renovación desde la dirección deportiva del Real Madrid. Así lo asegura José Félix Díaz, periodista de MARCA con contactos demostrados y solventes en la cúpula del Real Madrid, en un escrito en el medio de comunicación que forma parte.

Aun así, esta misma fuente asegura que tanto Marco Asensio como Dani Ceballos, más bien sus representantes, esperan una oferta para sus jugadores, los cuales los están moviendo por el mercado de fichajes porque el Real Madrid escucha ofertas de traspasos por ambos, pero sigue manteniendo de que no regalará a ninguno de ellos. Por otro lado, el problema que ve el Real Madrid con los dos es el de no renovarlos de forma precipitada y que en el futuro no tengan el hueco en el equipo que se puede presuponer.

Con todo, el Real Madrid está a la espera de tener una reunión con Marco Asensio y Dani Ceballos para saber cuál es la intención de ambos jugadores, los cuales tienen como principal objetivo el jugar el Mundial de Qatar, que se disputa entre noviembre y diciembre de este año, conocedores, de sobra, que quedarse en el Real Madrid puede ser un problema para conseguir ese reto.

Dani Ceballos sigue esperando que pueda desatascarse su futuro deportivo, del que está muy pendiente un Real Betis Balompié que desea contar con sus servicios futbolísticos. Al igual que el de Utrera que "muere por jugar en el Betis" tal y como reveló Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco.

Por su parte, Marco Asensio está representado ahora por Jorge Mendes y ha despertado el interés de grandes clubes de Europa, siendo el último el Liverpool, de la Premier League.