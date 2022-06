Ni Getafe, ni Cardiff... Gareth Bale se marcha a LAFC.

El atacante de Gales intentará que la MLS le permita llegar lo mejor preparado posible al Mundial de Qatar, el gran objetivo del ex jugador del Real Madrid

Después de acabar su vinculación laboral con el Real Madrid, Gareth Bale buscaba un nuevo club con el que jugar para llegar lo mejor preparado posible al Mundial de Qatar, que se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022, el cual es el principal objetivo del atacante de Cardiff. Mucho se había especulado sobre el futuro del galés, desde su vuelta al Tottenham Hotspur, pasando por su fichaje por el Cardiff City, hasta la posibilidad de recalar en un Getafe CF con el que seguir unido al máximo nivel. Al final, ninguno de esos, puesto que Gareth Bale se marchará a Estados Unidos para jugar en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).



Así lo ha anunciado Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el cual adelantó de que el atacante, ya ex del Real Madrid, se unirá a la disciplina de Los Angeles FC, con quien firmará hasta junio de 2023, es decir, por sólo una temporada.



Además, será el segundo movimiento de campanillas en poco tiempo de la escuadra arraigada en California que hace unos días confirmó la contratación de Giorgio Chiellini, quien abandonó la Juventus de la Serie A de Italia después de defenderla por 17 temporadas consecutivas.





Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it's confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. ???????????????????? #LAFC



Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm