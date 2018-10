Willian José, con una cláusula de 70 millones, se ve muchos años en la Real

Willian José ha desvelado que le gustaría terminar su carrera como futbolista profesional en el equipo donostiarra, donde le gustaría "hacer historia" tras renovar ayer su vínculo con la entidad txuri urdin hasta el 2024 y ampliar su cláusula de rescisión hasta los 70 millones de euros.

Willian José ha hecho este anuncio en una rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en Zubieta después de que ayer por la tarde firmara el nuevo contrato que prolonga en dos años su vínculo con la Real, ya que el anterior finalizaba en 2022 con una cláusula de 60 millones.

"La semana ha empezado muy bien y me gustaría acabarla consiguiendo el viernes el triunfo en el derbi ante el Athletic", ha explicado en su comparecencia el futbolista suramericano, quien el próximo mes cumplirá 27 años y que desde ahora cuenta con un horizonte de seis años más como realista.

Un período que, en principio, resultaría acorde con el deseo de "acabar" en San Sebastián su carrera que ha expresado en la rueda de prensa, donde también ha mostrado su voluntad de seguir marcando goles con el conjunto blanquiazul y superar la marca de quince tantos que ya logró la temporada pasada.

"Me encanta Donostia y la Real y a mi familia, que es lo más importante, también. Estoy tranquilo porque las cosas van a salir bien", ha descrito el delantero, muy satisfecho también por el hecho de que la Real "haya apostado" por él. "Siempre he estado muy tranquilo. He tenido muy claro que quería seguir muchos años aquí", ha comentado.

"Quiero marcar más -goles- que el año pasado y poder hacer historia defendiendo esta camiseta", ha enfatizado Willian José, tras ser preguntado por su reto para la presente temporada, una vez recuperado totalmente de la lesión fibrilar que se produjo al lanzar y marcar, un penalti en la tercera jornada contra el Eibar.

El jugador brasileño, que ya entró en el once titular la pasada jornada, ante el Valencia, ha dicho además no encontrarse preocupado por los resultados poco brillantes de su equipo en este inicio de temporada, en la que lleva ocho puntos en siete jornadas, y se ha mostrado confiado en poder sumar tres más el próximo viernes ante el Athletic Club en San Mamés donde, según ha dicho, hay "un partido muy bonito para poder lograr una victoria" en la que cree "todo el vestuario que quiere ganar en el derbi".