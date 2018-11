Luca Sangalli: "No sé cuándo volveré a jugar"

Luca Sangalli sufrió un ictus isquémico leve la semana pasada y, aunque los médicos son optimistas, ni él sabe cuándo volverá a jugar. En el pasado fin de semana, contra cualquier vaticinio, Sangalli acudió a Anoeta a ver el Real Sociedad-Sevilla. A la salida del estadio, Sangalli confirmó la incógnita. "Todavía no sé nada. Ahora, a recuperarme con calma", dijo elfutbolista.

Sangalli reconoció encontrarse "bien", y no pudo evitar decir emocionado que el homenaje que recibió de la grada en el minuto 23, su número, había sido muy "bonito". Eso sí, se mostró triste porque si Real no pudo lograr la primera victoria de la temporada en el nuevo Anoeta y dedicársela. "He visto bien al equipo, la pena ha sido no conseguir la victoria, pero ya llegará", señaló.