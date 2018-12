Garitano: "Tenemos que acabar con esta racha de resultados"

El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, reconoció este jueves el mal momento que atraviesa su equipo y, en vísperas de recibir al Deportivo Alavés en Anoeta, aseguró que "hay que acabar con esta mala racha de resultados" después de tres derrotas consecutivas.

El preparador guipuzcoano, en un encuentro con la prensa previo al entrenamiento a su plantilla en Zubieta, lamentó la oportunidad que dejó escapar la Real hace dos jornadas, cuando recibió al Valladolid, para haberse enganchado a la zona alta. "Tuvimos la oportunidad de dar un paso adelante y no lo conseguimos pero debemos de tener la cabeza fría y seguir insistiendo", declaró Garitano, que asumió que "ha faltado acierto en los últimos encuentros y hay que seguir insistiendo porque eso nos ha penalizado mucho". Abundó sobre esta cuestión, entiende que los resultados no hacen justicia al fútbol de la Real, pidió "no volverse loco" ante la actual situación y recordó que trabaja para "ser mejor cada semana" después de una derrota en Getafe en el que su equipo "no hizo un mal partido".

No espera ninguna facilidad de su próximo rival, un Deportivo Alavés que "tiene un fútbol muy directo, profundo y rápido, son fuertes en las acciones a balón parado y es un equipo muy competitivo". Repasó las bajas y las altas que tendrá para este partido, desveló que podrá contar con Diego Llorente y Aritz Elustondo pero descartó la convocatoria de Luca Sangalli, a pesar de su evidente mejoría, tras el ictus leve sufrido a finales de octubre.