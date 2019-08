Oyarzabal: He leído cosas que ni yo sabía sobre mi marcha al fútbol inglés

San Sebastián, 13 ago (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal aseguró este martes que se han hecho muchas suposiciones este verano sobre su posible marcha al Manchester City o a algún otro equipo del fútbol inglés, cuando él lo que ha hecho es "lo que tenía que hacer" con su equipo, entrenar "para coger le punto cuanto antes".



"He leído cosas que ni yo sabía. Yo he estado tranquilo y mi objetivo es hacer las cosas bien aquí, lo de fuera para mí no es un problema", declaró el jugador realista en una rueda de prensa en Zubieta.



Oyarzabal afirmó que ese tipo de rumores no le agradan, pero que tiene la conciencia muy tranquila, que atribuye la difusión de su supuesta incorporación a la Premier League a que "el verano es largo y hay que sacar cosas".



Manifestó, por otra parte, que "poner objetivos" para su equipo a estas alturas de la temporada "no vale de mucho", aunque él tiene muchas ganas de que comience la Liga y que la aspiración del equipo siempre es "pelear por todo".



El internacional confía en las nuevas incorporaciones del conjunto txuriurdin, con la que se ha configurado "una buena plantilla, con jugadores de talento". "Pero lo importante será que estemos todos con ganas por lo mismo", recalcó.



El futbolista donostiarra habló además del difícil calendario que le tocará afrontar a su equipo en las primeras tres primeras jornadas, todas fuera de Anoeta, lo calificó de "duro" aunque comentó también que "al final hay que jugar contra todos los equipos".



Ve "difícil" el partido del sábado ante el Valencia, pero dice que los hombres de la Real llegan "bien" a este inicio de campaña y pueden hacer "daño".



Oyarzabal está en uno de los mejores momentos de su joven carrera, acaba de proclamarse campeón de Europa sub-21, y en los pocos partidos de preparación que ha disputado con su equipo ha sido uno de los más sobresalientes, con una actuación estelar ante Osasuna y dos goles y una asistencia en sólo tres partidos.