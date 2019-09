Alguacil confía el renovado estadio empuje a la Real a ganar al Atlético

San Sebastián, 13 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tiene confianza en que la inauguración este sábado del renovado estadio de Anoeta, ahora denominado Reale Arena, otorgue un plus a sus jugadores que permita dejar la victoria en casa en la visita del líder Atlético de Madrid.



"Me gustaría pasar por ser el entrenador que ganó en la inauguración del nuevo estadio, no por el entrenador que lo inauguró, y los jugadores no quieren ser los que estrenaron el campo, sino los que ganaron ese partido", declaró Alguacil que espera que la afición "nos dé mucho".



Enfrente tendrá a un rival que domina muchas formas de juego, ya que, según ha dicho, recuerda haber visto al Atlético "utilizar el rombo, línea de cuatro, defensas de cinco..." y cree que ahora los rojiblancos, con la llegada de Joao Felix, tienen también "la capacidad de poder llevar el peso del partido si se lo proponen".



Recordó el encuentro de la pasada temporada, resuelto con dos goles de Álvaro Morata en San Sebastián, y aseguró que los primeros "veinticinco minutos" de ese partido por parte blanquiazul fueron de una "calidad terrible, con llegada, atrevidos..."



Calificó el compromiso contra los colchoneros de "partido especial", algo que nota en el ambiente txuriurdin y que se traduce en una "importante venta de entradas" gracias al nuevo campo, a la presencia del líder y a los meses que ha estado el equipo sin jugar en casa desde el final de la pasada temporada.



"El equipo sabe que si quiere hacer una buena temporada tiene que ser muy fuerte en casa", animó Imanol a sus jugadores tras hacer una convocatoria en la que quedaron fuera cuatro de los canteranos que subieron al primer equipo en verano, ausencias que se suman a las bajas de Modigo Sagan y Asier Illarramendi, únicos lesionados.



"Hay que estar tranquilos porque es la cuarta jornada y están entrenando fenomenal. Barrenetxea (fuera de convocatoria) fue de los mejores en el último partido pero se lo tienen que ganar porque hay una competencia terrible y para mi un día a día ideal con estos jugadores", enfatizó Alguacil.



Habló del madridista Martin Odegaard al que ve "muy acoplado a la plantilla" y con el que está "muy contento", al tiempo que señaló que la baja de Illarramendi no afectará a un cambio de posición del jugador noruego que no ocupará el puesto del centrocampista lesionado.