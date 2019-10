Alguacil: "El Betis tiene calidad y un buen entrenador"

- ¿Cómo está la enfermería?

- Ruben Pardo anda con molestias y no ha podido entrenar los últimos entrenamientos, Zurutuza tiene una contractura en el aductor y Aritz Elustondo no ha podido terminar todo el entrenamiento, pero vamos a esperar lo que dicen los médicos y sus sensaciones para ver si puede llegar.

- ¿Y Zaldua?

- Es un quejica. Joseba no tiene nada, porque, si no, no lo pondría. Los jugadores se entrenan con molestias y si, preguntas a cualquiera de los 25, no hay ninguno que no tenga molestias, y si no las tiene, es que no ha entrenado como debería durante la semana. Joseba está bien porque sino no lo pondría en el equipo.

- En la defensa lo va a tener realmente complicado...

- Tenemos varias posibilidades, y más estando el filial cerca de nosotros y está también la posibilidad de que Aranbarri pueda entrar en convocatoria, también está la opción de colocar en el centro a Monreal.

- ¿Llega el momento de Modibo Sagnan?

- Hay que tener en cuenta que Sagnan viene de estar lesionado la temporada pasada y viene de otra liga y es un jugador joven. Sabíamos que había que tener paciencia con él, yo así la voy a tener, entrena con todos pero voy a ser precavido, sabiendo de donde viene. Es uno más, y no puede sorprender que entre en convocatoria.

- ¿Cómo ve la visita del Betis?

- Va a ser un partido complicado, porque es un equipo con mucha calidad y un buen entrenador. Ha variado un poco el estilo, sabe jugar desde atrás pero también es más vertical, y ha variado de sistema. Ni ha comenzado bien en puntos, pero les veo jugando bien y seguros, lo están haciendo bien y tiene mucho potencial.

- El Betis tiene que ganar, como sea...

- No creo que tengan necesidad... Está todo muy igualado, puedes ganar dos partidos y pegas un pequeño salto, y te puede pasar que pierdas dos seguidos. Hay que ser equilibrados y tener sentido común. Ellos tienen que estar tranquilos, por lo que yo he visto, pero vendrán con la intención de ganar. Pero nosotros jugando en casa y delante de la afición, tenemos que seguir manteniendo esta pequeña ilusión que hay en Donostia, y eso se consigue ganando.

- 38 años tiene Joaquín y sigue dando guerra.

- Eso habla bien de él. Si juega, es porque hace méritos más que suficientes, y es que con el paso de los años es incluso mejor. Es querido y valorado, y eso se lo ha ganado. Por algo será.

- ¿Tiene la Real urgencias, tras perder contra Sevilla y Getafe?

- Solo tengo una manera de afrontar el siguiente partido. Y da igual de dónde vengas y la posición, y es la de ganar, y más cuando juegas en casa. Yo solo quiero ganar el siguiente partido, y cuánto antes cortemos la mala racha, mejor. Ahora tenemos otro tipo de rival enfrente, y tenemos que ser capaces de superarlo.

- ¿Le preocupa llegar tanto y marcar tan poco?

- Me preocupa que, habiendo hecho buenos partidos y haciendo ocasiones, en muchos de ellos dejamos el partido vivo y sabes que puede penalizarte. Cuando generas es importante abrir la lata y después hacer más grande la brecha. Pero no hay duda que el equipo se encuentra bien y se siente solvente. Ojalá todo ese dominio lo materialicemos en gol, pero eso es lo que más cuesta. Pero creo que tenemls un buen porcentaje de rendimiento.