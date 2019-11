Alguacil, ilusionado con una posible tercera victoria seguida ante el Madrid

San Sebastián, 22 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha mostrado este viernes "ilusionado" con la posibilidad de ganar su tercer partido seguido ante un Real Madrid que "está en un gran momento", en un encuentro en el Santiago Bernabéu para el que espera contar con Martin Odegaard.



"Han hecho 15 goles en cuatro partidos y han mantenido la portería a cero en muchos. Están en forma como vimos en Eibar, que es un campo complicado y seguro que será un partido difícil", ha recordado Alguacil antes de entrenar en Zubieta a su equipo en la última sesión preparatoria de este compromiso liguero.



El preparador guipuzcoano ha recordado que, ante equipos tan poderosos como el Madrid, "hay que hacer muchas cosas bien y tener suerte, agresividad, juego, cabeza, piernas, corazón... de todo. Las áreas estarán caras en los dos lados", ha advertido.



Los malos resultados históricos en el Santiago Bernabéu no le preocupan porque cada partido es diferente, ha destacado, al tiempo que ha recordado que el Real Madrid "ha hecho sufrir a equipos muy diferentes que han pasado por ahí", por lo que "hay que esperar también que no tengan su día, además de la suerte y el trabajo".



La referencia del 0-2 de enero de 2019 no le sirve a Alguacil, quien ha recalcado no obstante que su equipo viaja esta vez "con mucha más confianza", lo que aún y todo no es sinónimo de "ganar porque si ellos tienen su día y la Real no lo tiene será complicado", ha indicado.



"El contexto es diferente este año. La pasada temporada les pedí que hicieran lo que habíamos trabajado durante la semana y para este sábado no será diferente porque hay un rival potente por delante", ha contestado Alguacil cuando se le ha pedido que revelara cómo motivó a su plantilla en su anterior visita.



Imanol, por otro lado, se ha referido al concurso de los dos jugadores que generaban más dudas para este partido por problemas físicos: Martin Odegard y Mikel Merino, y piensa que "estarán los dos" ante el Real Madrid el sábado.-