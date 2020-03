Mirandés y Real Sociedad se citan con la historia

Mirandés y Real Sociedad se citan este miércoles con la historia en el partido de semifinales de la Copa del Rey en Anduva, el partido más esperado para ambos equipos en una eliminatoria abierta, después del 2-1 que obtuvo la Real en la ida en Anoeta. Un partido especial, pero que no cambia la dinámica del equipo según el técnico del Mirandés Andoni Iraola, quien es consciente de que "la dificultad es alta" pero donde espera dar "la mejor versión del equipo".

Por ello espera que el equipo repita "el partido de la ida", pues a su juicio de esta manera el Mirandés "tendrá opciones", aseguraba el mister. "Nosotros siempre creemos", continuaba para transmitir confianza a la afición y a sus propios jugadores, pues la eliminatoria está muy viva pese a que venga un equipo de Primera División como la Real Sociedad.

Para Iraola, "ser favorito o no, no da ventajas reales una vez empieza el partido", algo que conoce muy bien de su etapa como jugador y asegura que el Mirandés deberá "adaptarse al estilo de juego que la Real proponga".

Lo que está claro es que los rojillos han "disfrutando de esta Copa del Rey" tanto equipo como afición y quieres "seguir haciéndolo". "Aquí todo el mundo en Miranda es del Mirandés, pero con esto más aún" afirmaba el técnico que esperaba un ambiente espectacular ante un equipo que asegura "vendrá a hacer dos goles rápidos para cerrar la eliminatoria.

Solo un gol separa a los de Iraola de la final en La Cartuja y esperan "tener opciones hasta el final". Sin embargo, el técnico rojillo asegura que "nadie va a quitar" lo conseguido por el Mirandés esta temporada. Iraola ha confirmado la baja de Joaquín para este encuentro.

El de la ida no fue un buen resultado para la Real Sociedad, por lo menos no lo concluyente que esperaban muchos aficionados, pero la Real jugó uno de sus peores partidos de la temporada, con sus jugadores atenazados por los nervios, y esperan no conceder una segunda oportunidad a su rival.

El equipo de Imanol Alguacil llega además lanzado a este partido, con un balance de goles espectacular y la figura del sueco Alexander Isak que se ha ido agigantando en esta competición, de la que es su máximo goleador.

Este año los realistas se han quedado sin marcar solo en tres de los 31 partidos disputados: ante el Athletic en San Mamés, contra el Betis en Sevilla y en el empate a cero de Valladolid. Si mantienen su ritmo anotador a domicilio tendrá pie y medio en la final porque no es fácil ahora mismo que la Real encaje tres goles en un sólo encuentro.

El técnico guipuzcoano podría alinear el mismo once que derrotó al Valladolid en LaLiga la pasada jornada, lo que implicaría un cambio con respecto al encuentro de ida ante el Mirandés, con la entrada del belga Adnan Januzaj, que viene de marcar en los dos encuentros previos, por el murciano Cristian Portugués, Portu.

La defensa blanquiazul ha encontrado también su momento y lleva 180 minutos con portería a cero, defendida por un Alex Remiro cada vez más asentado, pero aún así la Real sabe que tendrá que sufrir seguro en un campo donde encontraron la derrota Celta, Sevilla y Villarreal en este torneo.

Alineaciones probables:

Mirandés: Limones, Carlos Julio, Odei, Sergio, Franquesa, Malsa Guridi, Álvaro Rey, Antonio Sánchez, Merquelanz y Matheu.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Januzaj, Isak, y Oyarzabal.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Anduva. Hora 21:00.