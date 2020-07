La Real Sociedad "cuidará" a Odegaard para evitar el quirófano

San Sebastián, 2 jul (EFE).- La Real Sociedad tratará de eludir el pase por el quirófano de Martin Odegaard, aquejado de molestias en la rótula de la rodilla, y apuesta por un tratamiento conservador aunque no descarta una intervención quirúrgica si no evoluciona bien.



El máximo responsable de los servicios médicos del club donostiarra, Javier Barrera, repasó este jueves en un encuentro telemático con los medios de comunicación la situación de todos los lesionados que tiene el equipo, seis actualmente, poniendo especial acento en las situaciones del jugador cedido por el Real Madrid y del capitán, Asier Illarramendi.



"Martin tiene una tendinopatía rotuliana que lleva varios meses dándole problemas. Son lesiones pesadas, sin tratamientos eficaces al 100%", señaló Barrera, quién explicó que ha consultado con un especialista en Barcelona para explorar nuevas posibilidades y evitar el tratamiento quirúrgico que "también podría darse", aunque no esté contemplado en este momento.



La estrategia con el jugador nórdico, explicaba el jefe del área médica de la Real, pasa por "castigar la zona lo menos posible para que pueda estar en algunos partidos y entrenar lo justo para poder jugar lo que pueda hasta final de temporada, porque queremos que esté disponible e Imanol pueda contar con él en función de cómo se encuentre".



Más complicada parece la solución a los problemas de Asier illarramendi, que lleva 10 meses sin jugar y ha pasado dos veces por quirófano con lesiones diferentes, de forma que su concurso en los próximos meses está en el aire.



"Ha tenido una temporada con muy mala suerte y dos lesiones muy severas. En marzo de 2019 tuvo una rotura del abductor derecho ante el Valencia, estuvo de recuperación, supero las molestias y luego ha jugado esta temporada tres partidos como titular pero en agosto se lesionó el tobillo izquierdo en San Mamés", recordó el médico de la Real.



"El confinamiento le venía bien para terminar de recuperarse y del tobillo no se ha quejado pero el problema en el abductor derecho le impide golpear en largo y fuerte, no tiene problemas para jugar en corto pero si para chutar, por lo que sondeamos nuevas posibilidades para ver qué opción terapéutica tomar, incluida la quirúrgica porque lleva año y pico y no está a gusto", observó Barrera.



El galeno realista también repasó las lesiones de otros jugadores con menor peso específico como Ander Barrenetxea, ya está disponible para Imanol tras dos semanas sin entrenar, o la de Ander Guevara, que tiene una pequeña fractura sin desplazamiento en el tobillo derecho sin plazo concreto de recuperación, aunque el médico txuriurdin no es pesimista a este respecto.



Además Luca Sangalli fue operado el día 25de junio de una inestabilidad crónica de rótula, razón por la que la Real interesó que fuera considerada baja de larga duración para poder fichar en su lugar, algo que no aceptado LaLiga, que incluso puso en duda la realidad de la última lesión del jugador donostiarra.



"Que cuestionen que el último episodio haya o no existido...no hay palabras para ello. Tenemos pruebas documentales porque grabamos todos los entrenamientos y así lo enviamos a los médicos que tenían que decidir. El club sigue quejándose en ese sentido aunque imagino que no cambiará nada", lamentó Barrera.



Reveló también que Jon Bautista, cedido esta temporada al Eupen belga, sufrió una caída en su domicilio el pasado 6 de junio y tras la correspondiente resonancia fue sometido a operación el 16 de una rotura de escafoides.