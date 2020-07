1-1. Januzaj salva la plaza europea de la Real

Madrid, 19 jul (EFE).- Cuando la derrota parecía invariable, cuando el Atlético de Madrid sentía quizá hecho su triunfo, Adnan Januzaj surgió para salvar la plaza en la Liga Europa de la Real Sociedad, perdida durante casi toda la noche y recuperada al filo del final, con un gol de falta que no pudo repeler Jan Oblak (1-1).



No fue el mejor disparo. Ni por potencia ni por colocación. Pero es de esos lanzamientos, escorado en el perfil izquierdo de la portería del guardameta esloveno, que entre tantos jugadores entre la trayectoria de la pelota, entre el bote del balón y entre la cercanía se transforman en un jeroglífico incluso para el mejor.



La Real Sociedad resistió en Europa. Su temporada apuntó a más, a la clasificación para la Liga de Campeones, pero la interrupción de la Liga el pasado marzo fue un parón en todo el sentido de la palabra para el conjunto donostiarra, que al menos ha sostenido una plaza en la Liga Europa del curso que viene. Y sin rondas previas.



Pudo haber sido mejor para el bloque que entrena Imanol Alguacil, pero también peor. No hay duda: sus dos únicas victorias en las once jornadas de la reanudación del campeonato inciden en la segunda de las ideas, más aún cuando se sintió fuera durante casi una hora de partido, doblegado por el Atlético, que no le permitía apenas nada y que, a pesar del empate, sostiene la tercera posición. Ha sido inamovible del podio en cada una de las ocho temporadas completas que lo ha dirigido el técnico Diego Simeone, incluida la actual.



No fue tan resolutivo hoy el Atlético. Ni le bastó con el golazo del 1-0. Por la elaboración. Una serie interminable de pases en campo contrario, de una banda a la otra, a la que contribuyeron hasta siete de los once futbolistas sobre el terreno del Atlético, algunos en dos y tres ocasiones: Vitolo -titular por primera vez desde la reanudación de la Liga-, Thomas, Héctor Herrera, Koke, Trippier, Diego Costa y Morata, quienes compartieron ataque en el once ocho meses después.



Y por la definición ya dentro del área, con la dejada final de espuela de Morata y el derechazo de Koke para el gol. En una jugada así confluyen más circunstancias, como la fortuna de que el rechace de Diego Costa tomó dirección a Morata o como un rival demasiado expectante en una acción de esas características. Fue la única ocasión local de todo el primer tiempo. Otra hubo visitante.



No sólo es más eficaz en ataque el Atlético, sino que también lo es en defensa, por mucho que Felipe aún no esté en el nivel con el que asombró a todos hace unos meses. Sí lo está Savic, por ejemplo. Lo sintió Mikel Oyarzabal, tan indispensable para la Real Sociedad y tan intranscendente este domingo, como muchos compañeros.



Y también juega Jan Oblak. No está -nada más aparentemente- hasta que el rival exige su presencia. Lo hizo Martin Odegaard, intermitente en su vuelta al once titular, en el comienzo del segundo tiempo. Y respondió el magnífico portero con la mano derecha; suficiente para contener la primera ofensiva real. Después probó Portu, certero, tanto como el guardameta esloveno.



Aún falló Correa, protagonista del triple primer cambio de Simeone antes de la hora del duelo (entre los sustituidos se fue Thomas con síntomas aparentes de tirón muscular y entre los elegidos para entrar al campo estaba Joao Félix, reaparecido después de tres encuentros de baja), uno de los goles que nunca se fallan, cuando el Atlético alternaba algún contragolpe a la insistencia de la Real.



Nada más amagos, en cualquier caso, del conjunto donostiarra, inofensivo y fuera de Europa hasta que resurgió por medio de Adnan Januzaj para reponer a la Real en la sexta posición y en la próxima edición de las competiciones continentales.



- Ficha técnica:



1 - Atlético de Madrid: Oblak; Trippier (Giménez, m. 78), Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas (Correa, m. 56), Herrera, Vitolo (Carrasco, m. 56); Morata (Llorente, m. 64), Diego Costa (Joao Félix, m. 56).



1 - Real Sociedad: Moyá; Diego Llorente (Elustondo, m. 46), Le Normand, Zubeldia; Gorosabel (Barrenetxea, m. 46), Zubimendi, Merino, Monreal; Odegaard (Portu, m. 64), Oyarzabal (Januzaj, m. 78); Isak (Willian José, m. 64).



Goles: 1-0, m. 30: Koke. 1-1, m. 87: Januzaj.



Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó al local Thomas (m. 48+) y al visitante Gorosabel (m. 18).



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano sin público. El Atlético estrenó la camiseta de la próxima temporada 2020-21. Antes del inicio del encuentro, Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco, y Koke Resurrección, capitán, entregaron una placa y una camiseta del equipo firmada, respectivamente, a Germán 'Mono' Burgos con motivo de su último partido en el estadio Wanda Metropolitano como ayudante de Simeone.



Iñaki Dufour