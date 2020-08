Oyarzabal, cuarto positivo por COVID-19 en la plantilla de la Real Sociedad

El jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha dado positivo en un test de detección de la COVID-19 que le hicieron el sábado, por lo que permanece aislado en su domicilio y será baja en la concentración de la selección española.

Se trata del cuarto positivo que se ha detectado en la plantilla blanquiazul y el resultado ha llegado un día después de que el atacante guipuzcoano jugara unos 60 minutos del amistoso que enfrentó en la tarde del sábado en Zubieta a la Real Sociedad y el recién ascendido Huesca.

La Real ha informado en un comunicado de que se había registrado un nuevo caso de contagio de COVID-19 en la plantilla y ha sido el propio Oyarzabal quien ha confirmado que se trata de él a través de las redes sociales.

"Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros", ha informado el jugador internacional en un mensaje en sus redes sociales.

En el inicio de la pretemporada la Real detectó dos positivos en la plantilla, el de Aritz Elustondo, que ya ha superado la COVID-19, y el de otro jugador cuya identidad no se desveló.

El tercer positivo, cuya identidad tampoco se ha dado a conocer, se comunicó el miércoles, motivo por el que la Real suspendió dos amistosos en Portugal y sometió el jueves a toda la plantilla a nuevas pruebas PCR.

En estos test todos los futbolistas, incluido Oyarzabal, dieron negativo, motivo por el que el club programó un nuevo amistoso este sábado en Zubieta contra el Huesca, en el que jugó 60 minutos el delantero internacional.