Carlos Fernández entra en la lista ante el Betis: "Está para jugar algunos minutos"

Las últimas 24 horas han sido frenéticas para Carlos Fernández. El ya exdelantero del Sevilla Fútbol Club pasaba en la mañana de ayer el reconocimiento médico con la Real Sociedad en San Sebastián, poco después era presentado junto al presidente realista Jokin Aperribay, quien desveló las cifras reales del traspaso, e incluso le dio tiempo a entrenarse con sus nuevos compañeros.

Así, el técnico Imanol Alguacil tuvo la oportunidad de conocer y ver por primera vez de cerca al guzmareño, al que se ha referido hoy en sala de prensa antes de viajar a Sevilla para jugar los octavos de final de la Copa del Rey ante el Betis. Y es que el exsevillista ha entrado en la lista de convocados para dicho partido e incluso no descarta que juegue sus primeros minutos.

"Carlos está para jugar algunos minutos, no ha jugado mucho con el Sevilla y por tanto no tiene ritmo pero cuando lo coja está claro que es un gran jugador. Yo le veo bien, es agresivo y nos da algo que no tenemos por lo que si está para jugar, según como vaya el partido, podría hacerlo", declaró Alguacil, que le ha incluido en la convocatoria.

"Nos puede aportar por lo que es, un chico de área, con la portería entre ceja y ceja, agresivo al atacar el balón en el área, y dar continuidad al juego. Es algo que nos falta a arriba, ese punto de agresividad a la hora de atacar el balón y los espacios", explicó el míster realista.

Carlos Fernández entra en la lista de convocados

20 son los hombres que Imanol Alguacil se traerá hasta tierras hispalenses para el partido de este martes, siendo la principal novedad la presencia del recién fichado Carlos Fernandéz. La lista completa la conforman: Remiro, Zaldua, Illarra, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Carlos Fernández, Oyarzabal, Januzaj, Guridi, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Monreal, Barrenetxea, Le Normand, Ayesa y Zubimendi.