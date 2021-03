Carlos Fernández desvela cosas de su traspaso 'eterno' y espera la final de Copa cuya semifinal perdió

Carlos Fernández vuelve a capital de la Alhambra, donde vivió su mejor año como futbolista, y lo hará con una Real Sociedad con la que también disputará en una semanas, en su casa, la final de la Copa del Rey. Esa misma final de Copa de 2020 de la que se quedó fuera con 'su' Granada por un gol en los instantes finales y de la que podría salir campeón. Aprovechando el partido que ahora llega, el de Castilleja de Guzmán desgranaba en AS lo que espera de esa próxima final copera, cómo ha sido su fichaje por la Real y las trabas del Sevilla FC a su salida.

Y lo curioso es que su fichaje, lejos de fraguarse en la etapa final del mercado estival, estaba viéndose, según señala, desde hace varios años. "Venían dándose conversaciones de años atrás. Pero la primera vez que se pone un poco serio es durante el confinamiento, justo después de perder la semifinal con el Granada contra el Athletic. Nos confinan, nos mandan a casa y se declara el estado de alarma. Pues por ahí", afirma el sevillano, que en aquel momento estaba centrado en seguir jugando en el Granada y en hacer un buen final de temporada, como así ocurrió.

Luego, llegaría el regreso al Sevilla con la ilusión de triunfar en su club y se daba de bruces con la realidad de que era el tercero en discordia, sobre todo tras ese final de campaña en el que el equipo de Lopetegui se hizo con la Europa League, con De Jong y En-Nesyri rindiendo a gran nivel. Eso le hizo decidirse y apostar por el interés realista, aunque se encontró con las trabas del Sevilla, lo que ha hecho que le haya dado más de un palo en las últimas semanas.

"Algo que quedó claro entonces es que para que algo se pueda dar, no solo hace falta que quieran dos partes, sino tres. No se pudo dar en verano, pero lo importante es que en Navidad sí se pudo dar y yo muy feliz de estar por fin en la Real. Es difícil de creer. En el fútbol pasan tantas cosas... Y para mí ha sido eterno, tanto el mercado de verano como de invierno fueron días en los que todo parecía interminable. Pero ahora que ya ha pasado, echas la vista atrás, igual no ha sido tan largo. Ha volado, realmente. Te diría que era imposible. También por mi manera de ser nunca me paro a pensar en el futuro. Y te diría que no estoy pensando más que en el partido que viene.", afirma Carlos Fernández, que narra cómo está yendo su proceso de adaptación.

"Va todo bien. Está siendo muy positivo todo, porque estoy donde quiero estar, donde desde hace tiempo quería que el club y yo se juntara nuestros caminos. Y ahora con ese proceso de adaptación porque venía casi sin competir, aterrizando en un sitio nuevo, con una nueva manera de trabajar, pero muy contento, rodeado de un grupo de personas maravillosas que me facilitan todo cada día", afirma.

Y si va a Granada -"Es un sitio maravilloso. Le tengo un cariño grande, y siempre lo tendré. Hice grandes amigos", señala sobre la capital nazarí- este domingo, a principios de abril tiene otra cita clave señalada en rojo: la final de Copa de La Cartuja.

"Es una cosa increíble. Quien me lo iba a decir, después de pasarlo tan mal aquella noche que nos eliminó el Athletic, que fue de las más duras de mi carrera. Un año después la vida me ha dado la oportunidad de poder jugar esa final con la Real y en mi Sevilla. Son cosas maravillosa y ahí que intentar disfrutarlas. Me ha sonreído la vida y me ha dado esta opción, e intentaré aprovecharla al máximo", afirma el punta sevillano, que sólo echará en falta una cosa, la afición. "Sin público todo pierde tanto que no sé... Con la de gente que podría llevar yo al estadio y que nos apoyaría, imagínate. Pero en este caso, y con este contexto, no me puedo sentir embajador por jugarse en Sevilla", admitía.