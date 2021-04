Imanol: Con pasillo o no, el Athletic demostró tras la final lo grande que es

San Sebastián, 6 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha dicho que la posibilidad de que el Athletic Club haga pasillo este miércoles al equipo donostiarra como campeón de Copa es lo que "menos" le importa del próximo derbi, porque el conjunto vizcaíno ya demostró con su comportamiento deportivo tras la final "lo gran equipo que es".



"No sé si habrá pasillo o no, pero es lo que menos me importa. Hagan o no lo hagan, el Athletic demostró lo gran equipo que es porque es fácil cumplir a las buenas, pero la grandeza se demuestra cuando se pierde y estuvieron muy bien el día de la final", ha explicado este martes Imanol en rueda de prensa.



Respecto al nuevo derbi de mañana, Alguacil ha adelantado que espera un partido "diferente" al del pasado sábado, en el que los guipuzcoanos se impusieron por 0-1 en el estadio de La Cartuja, con un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal.



El técnico txuriurdin ha lamentado las bajas de jugadores importantes como Asier Illarramendi o David Silva, lesionados para varias jornadas y que no podrán jugar en el Reale Arena este miécoles, si bien se ha mostrado confiado en la capacidad del resto de su plantilla para afrontar el objetivo de la clasificación europea.



"Las bajas de Silva e Illarramendi son importantísimas pero no hay excusas. Son jugadores diferenciales y es una pena no poderlos tener en este último tramo -de la Liga-, porque va a marcar mucho el futuro sin ellos, pero da la oportunidad a otros de demostrar cómo están", ha explicado el técnico realista.



Ha admitido además que el intento de llegar con el máximo de efectivos a una cita histórica, como fue la final, ha pasado factura a su plantilla, en la que también Joseba Zaldua y Jon Guridi están casi descartados para el miércoles, aunque se ha felicitado por que "el resto esté bien" y sea posible "afrontar con garantías lo que queda" de temporada.



Alguacil ha recordado en este sentido que, en los diez próximos partidos, el club blanquiazul se juega entrar de nuevo en Europa, "que es el objetivo final", y ha insistido en que la clave para comenzar ganando el encuentro ante el Athletic será "estar serios porque es un derbi y el objetivo es ganarlo".