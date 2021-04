Europa, según Imanol: "El Betis llega fresco, el Villarreal con nivel Champions y el Granada siempre compite"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado este viernes que el objetivo para lo que queda de temporada es clasificarse para la Europa League, dado que ya no es posible alcanzar la Champions y el descenso "está muy lejos"; pero advierte de que no será sencillo, pues recordó que el Real Betis y el Villarreal también están muy fuertes y que el Granada se mete en la pelea tras asaltar el jueves el Camp Nou. En cualquier caso, ha dicho ver a su plantilla "preparada y con ganas para afrontar los últimos cinco kilómetros de esta maratón" que constituyen los últimos cinco partidos de LaLiga.

Alguacil ha hecho esta reflexión durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana frente al Huesca en el estadio del Alcoraz de la ciudad aragonesa. "Los rivales que tenemos para dejar atrás no son fáciles y nos lo van a poner muy difícil. El Villarreal era un equipo que se hizo para jugar la Champions y está por detrás nuestro; un Betis que este año no ha tenido competición europea y que llega fresco; y un Granada que no deja de competir. Nos van a exigir lo mejor hasta el final de temporada", ha manifestado.

"Ahora está clarísimo cuál es el objetivo. Estamos quintos, queremos mantener esa posición, es muy importante, tanto para mí como entrenador como para los jugadores y evidentemente para el club. Por segundo año consecutivo entrar en Europa League no es fácil, después además del año que hemos tenido, y es lo que queremos. Ambición e ilusión no nos va a faltar, trabajo tampoco", ha añadido Imanol, remarcando la dificultad de ganar cualquier partido en este tramo final en el que todos los equipos se están jugando sus objetivos.

"No hay partidos fáciles porque jugar contra equipos de arriba o contra los de abajo, que se están jugando algo, siempre es complicado", ha advertido el técnico blanquiazul, quien ha citado las recientes derrotas de Villarreal, Atlético o Barcelona en las últimas jornadas de LaLiga para confirmar su teoría.

En este sentido, respecto a su rival de mañana, Imanol ha recordado que "un equipo entrenado por Pacheta no se rinde nunca", a pesar de que el Huesca ocupa actualmente puestos de descenso tras tres derrotas seguidas. "Todos conocemos a Pacheta y siempre tiene equipos muy competitivos. Lo van a pelear hasta el último minuto y va a ser un partido complicado como están siendo todos", ha insistido Alguacil.

En este sentido, ha lamentado no poder contar con Mikel Merino para estas últimas jornadas y no se ha mostrado muy confiado en poder convocar a Carlos Fernández para el próximo partido, mientras que prefiere ser cauto con David Silva, aunque es el que más ha progresado de su dolencia entre los lesionados. "Con David haremos una prueba en el último entrenamiento, veré sus sensaciones y si puede ir en la convocatoria, aunque no podemos precipitarnos y arriesgarnos cuando queda muy poco", ha señalado Imanol.

"Tal y como está Gipuzkoa hay que ser súper precavidos, cautos, creo que estamos otra vez en máximos, hay que tener los pies en el suelo y sentido común, ya que no sería un buen momento para abrir las puertas", ha explicado el técnico donostiarra al ser preguntado sobre la posible vuelta de los aficionados a los estadios. "Nos duele. Nos fastidia porque es lo que más queremos, que vuelva el público, pero viendo la situación creo que es mejor esperar porque entiendo que es lo mejor para todos", ha zanjado el técnico 'txuri-urdin'.