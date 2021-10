Alguacil: Estoy a años luz del Cholo Simeone

El técnico del lider de LaLiga, Imanol Alguacil, confía en poder mantener el liderato tras jugar en el Metropolitano este domingo ante un Atlético de Madrid "extraordinario, tanto su plantilla como su entrenador", del que ha dicho estar a "años luz".



"Hemos dado un paso adelante en todos los niveles y compararnos con el Atlético... En estos momentos estamos parejos pero su mérito es la gran trayectoria durante muchos años y eso queremos nosotros también, soportar este nivel competitivo durante toda una temporada porque es complicado", declaró Alguacil en su encuentro con la prensa.



"Veinte puntos significa que hemos hecho un gran inicio y con momentos buenos somos competitivos pero está costando, como al Atlético, Real Madrid, Sevilla o Barcelona, que son los que estarán peleando por la liga, porque el nivel de la competición es muy alto", señaló Alguacil que negó analogías en el juego de su equipo y el del equipo colchonero.



El entrenador txuri urdin recordó que la pasada temporada a estas alturas de año la Real también estaba "muy arriba, las cosas salieron bien pero luego se hizo un poco largo, por eso lo normal es que cuando falten pocos partidos nuestros rivales deberían de estar por arriba".



No quiso perder tiempo en las múltiples bajas con las que afronta este encuentro y repasó la situación de sus lesionados pero sin darle mayor importancia porque considera que tiene jugadores suficientes para sustituirles.



"No es lo más adecuado pero esto es fútbol de élite y no hay que quejarse porque casi todas son lesiones diferentes. No hay novedades, la lesión de Martín Zubimendi no será mucho y podría jugar la próxima semana, Diego Rico e Illarramendi están cada día más cerca, parece que volverán pronto y Mikel Oyarzabal también", resumió Alguacil.



El entrenador de Orio baraja "muchas alternativas" para suplir las bajas del lesionado Monreal y del sancionado Aihen Muñoz este domingo y "todas buenas" enfatizó, al tiempo que jugó al despiste con la opción de contar con el defensa del filial Cristo Romero o pasar a algún otro zaguero del primer equipo al carril izquierdo.