Griezmann-Suárez-Joao contra el líder

Madrid/San Sebastián, 23 oct (EFE).- Por primera vez, Diego Simeone juntará este domingo en el ataque titular del Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, Luis Suárez y Joao Félix, en el estreno de un ?tridente? imponente y esperado para desafiar a la Real Sociedad, el equipo más productivo de todos hasta ahora, invicto en las últimas ocho jornadas y al frente de LaLiga Santander, en un desafío total en el estadio Wanda Metropolitano por tomar posiciones en los lugares más altos del torneo.



El Atlético, el actual campeón, relanza su ofensiva, quizá más visible que nunca en los últimos tiempos, sumados este domingo en un ataque temible el poder goleador de Luis Suárez, el desborde y el talento de Joao Félix, cuyo momento avanza en la eclosión definitiva que se prevé este curso, y las indudables cualidades de visión, creación y finalización de Griezmann, que ya rememoró el pasado martes al que fue con los dos goles con los que niveló el 0-2 en contra frente al Liverpool (2-3).



No había empleado esa fórmula hasta ahora Simeone en el once titular. Sólo en un momento concreto de un partido, en los 29 minutos que coincidieron sobre el terreno de juego en la remontada frente al Milan en San Siro (2-3). Ya rodados como están todos en el aspecto físico, después de los condicionantes de la pretemporada, ahora es el momento, dentro de la evolución natural de Joao Félix, Griezmann y Suárez con el transcurso de los partidos y de los goles. El uruguayo ya suma cinco dianas, el francés tres y el portugués ninguna, aunque su fútbol ha sido concluyente.



Como el de Thomas Lemar, también indiscutible en una alineación que desborda sensaciones ofensivas casi al completo. Aparte del ?tridente?, aparte del vertical internacional francés, Simeone no se quedará ahí. También jugarán Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, junto a Lemar, en el centro del campo, dentro del 4-3-3 que planea el técnico, que completará su equipo con Kieran Trippier, Felipe Monteiro, José María Giménez y Renan Lodi en la línea defensiva. Y Jan Oblak, en la portería.



Sin Stefan Savic ni Marcos Llorente, fuera del partido por sendas lesiones musculares, mientras el equipo descubre toda su dimensión, cuya percepción es cada vez más nítida, pero todavía sin alcanzar su expresión más elocuente, no hay ni siquiera un instante de pausa en la apretada pugna por LaLiga Santander.



El reto dominical es formidable. Es una prueba de fuego en ambas direcciones. Una medida rigurosa de cuál es la realidad tanto del Atlético como de la Real, uno de los adversarios que, además, más ha exigido en los últimos tiempos al conjunto rojiblanco, pero que también más ha sufrido contra él, porque no gana en casa de Diego Simeone desde 2013 o porque sólo lo ha vencido en uno de sus últimos seis precedentes, aparte del empate que logró en la última jornada de hace dos campañas.



Es un compromiso sin matices. En la ambición y en el objetivo. Tampoco hay excusas. Menos aún para el Atlético, cuyo mejor partido del curso, cuya evolución más visible, coincidió este martes con la derrota. No venció al Liverpool, que lo doblegó por 2-3, pero sí ganó sensaciones que aún no había transmitido, como el reencuentro consigo mismo, con el nivel y la determinación del equipo campeón de hace apenas cuatro meses. Con la confianza y, sobre todo, con la convicción.



Con ella marcha a toda velocidad la Real Sociedad por LaLiga. No pierde desde la primera cita, cuando cayó en el Camp Nou contra el Barcelona. Ya enlaza ocho jornadas consecutivas sin derrota ?once encuentros si se contabiliza también la Liga Europa-, que incluyen seis triunfos en sus ocho duelos del campeonato más recientes ?seis de ellos sin un solo gol en contra- para desafiar al Atlético, al Real Madrid, al Sevilla, al Barça... A todos. Desde lo más alto. Ya no es puntual. Hace 10 meses, también figuraba ahí, igualmente en una pugna directa con los favoritos de siempre.



Ahí insiste de nuevo, con un partido más que el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético, pero también tres puntos por encima, antes de su visita al Wanda Metropolitano, donde pondrá a prueba el liderato conseguido la pasada jornada.



El conjunto donostiarra llega con la moral elevada no solo por sus resultados en LaLiga, sino también por su buen comportamiento en la Liga Europa, en la fase de un grupo en el que ya es segunda sin haber perdido todavía. La victoria en Austria de este jueves recarga su depósito de confianza para este encuentro.



Alexander Isak sigue acertado cara al gol, al menos en las competiciones internacionales (ha marcado dos tantos con Suecia y uno con la Real en Austria este mes de octubre), pero no ha conseguido hacerlo todavía en liga y el delantero blanquiazul está con muchas ganas en un escaparate como el Metropolitano.



La prueba es de alto nivel para testar si los guipuzcoanos pueden mantenerse en la zona alta, aunque los resultados conseguidos en Madrid contra los rojiblancos invitan a la cautela porque el Atlético es claro dominador en sus duelos como local.



La pasada temporada la Real perdió 2-1, hace dos campañas empató y se clasificó en el último momento para Europa, pero antes hay una larga serie de derrotas desde la temporada 2012-13 cuando se registra el último triunfo ante los de Simeone con un gol de Xabi Prieto.



Se esperan cambios en el once txuri urdin por las obligadas rotaciones para oxigenar a su plantilla con tantos partidos, por lo que podrían volver a la titularidad Zaldua y Aritz en defensa, Guevara se postula como sustituto del lesionado Zubimendi en el medio campo y arriba es seguro Isak, aunque podría haber novedades en las bandas, ocupadas el jueves por Portu y Januzaj ante la ausencia por lesión de Mikel Oyarzabal. La incógnita está en el lateral zurdo con Monreal de baja y Muñoz sancionado.



Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Luis Suárez, Joao Félix.



Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Romero; Silva, Merino, Guevara; Januzaj, Portu, Isak.



Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Hora: 21.00.



---------------------------------------------------------



Puestos: Atlético Madrid (5º, 17 puntos); Real Sociedad (1º, 20 puntos).



La clave: La conexión ofensiva entre Joao Félix, Griezmann y Suárez.



El dato: El Atlético sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos como local.



La frase: Simeone: "Mi búsqueda es generar siempre una seguridad defensiva para poder atacar bien".



El entorno: La afición del Atlético disfrutará por primera vez del trío ofensivo formado por Luis Suárez, Antoine Griezmann y Joao Félix. Aún no han jugado los tres juntos en el Wanda Metropolitano.