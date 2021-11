Alguacil zanja la polémica: "Lo que pasó no influyó en el resultado"

San Sebastián, 30 nov (EF).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha zanjado este martes la polémica por el gol anulado por Mateu Lahoz el domingo contra el Espanyol, al asegurar que este hecho "no tuvo nada que ver con el resultado".



El colegiado fue golpeado por un balón que se dirigía a Adnan Januzaj al borde del área, pero hizo gestos ostensibles de que la jugada debía seguir, aunque posteriormente se desdijo en el momento en el que Alexander Isak alojó el balón en la red tras una magnífica pared con el delantero belga.



Esta decisión indignó a los jugadores realistas, que acabaron perdiendo el partido tras recibir un gol en un contraataque del Espanyol.



Fiel a su máxima de no criticar a los árbitros y no buscar excusas, Imanol Alguacil ha asegurado hoy que lo único que ha analizado fue el juego de su equipo, sus propios "errores", mientras que la anulación del gol "no tuvo nada que ver con el resultado".



"Creo que tuvimos tiempo de sobra, ocasiones de sobra, para ganar el partido, si perdimos el partido no fue por la decisión arbitral", ha insistido.



"Yo, ya me conocéis, de lo único que me ocupó es de hacer mejor a mi equipo, a los jugadores, ser ambiciosos, no poner excusas. En este caso si perdimos no fue por la decisión arbitral sino porque no hicimos el partido que teníamos que hacer, redondo del todo. Porque creo que, sin haber hecho un mal partido, no lo hicimos redondo del todo porque no fuimos capaces de ganar", ha zanjado.