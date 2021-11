El modesto Panadería Pulido a ponérselo difícil ante un gigante Real Sociedad

Las Palmas de Gran Canaria/San Sebastián, 30 nov (EFE).- El Estadio de Gran Canaria acogerá este jueves un histórico partido para el modesto CF Panadería Pulido San Mateo, equipo grancanario debutante esta temporada en Segunda RFEF, que se medirá a la Real Sociedad, un grande de LaLiga Santander y campeón de este torneo en 2020.



El partido no ha podido llegar en mejor momento para el equipo que entrena el hispano-venezolano Juan Carlos Socorro, que el pasado domingo, y tras casi tres meses de competición, celebró su primer triunfo histórico en Segunda RFEF y además a domicilio, por 1-2 frente al Antequera, lo que ha elevado aún más la autoestima de unos jugadores que vivirán el encuentro más importante jamás disputado.



El club isleño, fundado hace 28 años por la panadería que desde entonces da nombre al equipo, vivirá una jornada festiva en su estreno histórico en la competición copera, aunque lo hará lejos de su campo habitual de juego, que no reúne las condiciones mínimas necesarias para la disputa de un choque de esta magnitud.



Por ello, se traslada hasta el coliseo del Gran Canaria, con un aforo cuatro veces superior a toda la población de la Vega de San Mateo, de 7.500 habitantes, en el centro de la isla.



El club ha puesto a disposición de los aficionados autobuses para trasladarse de forma gratuita hasta la capital grancanaria, aunque deberán pagar la entrada, algo que no harán, en cambio, los futbolistas federados menores de 14 años, a través de una iniciativa con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.



Los jugadores se ejercitarán esta tarde en la Ciudad Deportiva de la UD Las Palmas para intentar adaptarse al césped natural, ya que su habitual campo es de hierba artificial.



La Real Sociedad, por su parte, inicia el camino para intentar volver a ganar el título de Copa, tras el logrado en abril, correspondiente a la edición de 2020.



Los donostiarras, con su mente puesta en compromisos más ambiciosos y complicados, no podrán descuidarse en este torneo que le ha dado alguna alegría en los últimos años pero que durante dos décadas fue sinónimo de fracaso contra equipos del escalafón aficionado como el ahora equipo grancanario.



Imanol Alguacil, en vísperas de recibir el sábado al Real Madrid y luego afrontar el determinante encuentro ante el PSV en Liga Europa, querrá el mínimo desgaste para su plantilla y debería de ser un partido para que jugadores con pocos minutos esta temporada puedan competir, algo que no podrá hacer su capitán Asier Illarramendi, con un partido de sanción.



El antecedente más próximo de un encuentro similar entre el conjunto txuri-urdin y uno de categoría inferior fue en 2019 cuando los donostiarras visitaron al Becerril, al que batieron con amplitud (0-8) en un partido en el que Alguacil en esa ocasión fue con todo y en el que marcaron jugadores como Isak o Januzaj, que probablemente no pisen el terreno de juego este miércoles.



En el apartado de bajas, la Real cuenta con las ya conocidas en la última jornada -Carlos Fernández, Nacho Monreal, David Silva y Mikel Merino-, todos ellos descartados ante el Real Madrid, pero Alguacil, con su amplia plantilla, no tendrá problema alguno en presentar un once competitivo, en el que finalmente no estará por precaución Igor Zubeldia.



Alineaciones probables.



Panadería Pulido San Mateo: Álex Guanche, Emilio, Godoy, Rubén Silva, Azael, Raúl Sosa, Braulio, Gabri Quintero, Kilian Alemán, Felipe y Aday López.



Real Sociedad: Ryan; Zaldua, Pacheco, Le Normand, Rico; Guridi, Guevara, Roberto Navarro; Barrenetxea, Portu, Sorloth.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 20.00 (de Canarias).