Alguacil: El Atlético es un grande aunque digan que no está bien

San Sebastián, 18 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no cree en la presunta debilidad de un Atlético de Madrid que sigue siendo un equipo "grande, aunque digan que no está en su mejor momento o que les faltan jugadores".

El técnico txuri urdin, en la conferencia previa al partido de Copa de este miércoles, no dudó en calificar a los rojiblancos como uno de los mejores equipos de Primera División y sobre la duda de Antoine Griezmann, dijo que prefiere que el francés no juegue en el Reale Arena.

"Ya he dicho que Antoine es un gran jugador que lo ha demostrado por todos los equipos que pasó. Muy orgulloso de que haya sido jugador de la Real y ojalá que no esté porque es importantísimo para ellos, que no llegue para este partido y le deseo lo mejor a partir de mañana", declaró un preparador guipuzcoano que no cree que la Real necesite un "punto de inflexión" tras un mes de diciembre muy malo en resultados.

"El de mañana no es un punto de inflexión pero sí es importante pasar a cuartos eliminando a uno de los fuertes. La Real no ha demostrado debilidad, incluso cuando no llegaban los resultados y además hemos empezado muy bien 2022", dijo Alguacil en alusión al empate en Vitoria y el triunfo ante el Celta este enero.

El emparejamiento en Copa contra el conjunto colchonero ha sido bien recibido por el entrenador blanquiazul, que recordó que en este torneo "siempre hay un momento en el que tienes que jugar contra los mejores".

"Ese momento ha llegado y lo vamos a jugar en casa ante nuestra afición en vísperas de la fiesta de San Sebastián", se felicitó Alguacil, quien desea un gran ambiente y un partido "caliente".

Reconoce la versatilidad de los atléticos, destacó que "saben manejar sistemas y formas de juego a lo largo de un mismo partido" pero cree que la clave estará en lo que haga su plantilla, por lo que subrayó: "Si estamos acertados y los jugadores hacen lo que saben, estaremos más cerca del triunfo".