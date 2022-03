Negoció en enero con Sevilla y Nápoles, llegó a un 'acuerdo' de renovación con la Real... Y ahora pide más

Januzaj aún no ha firmado la oferta de renovación que 'aceptó' en enero.

Januzaj aún no ha firmado la oferta de renovación que 'aceptó' en enero. UES

Más allá de lo económico, el belga desea disputar el próximo curso la Champions, lo que difícilmente le asegura la Real Sociedad

Hay culebrón con Adnan Januzaj y su futuro en la Real Sociedad. El belga, que ha vuelto a ser llamado por su selección tras mucho tiempo sin hacerlo, sigue sin renovar, pese a haber dado el 'sí, quiero' el pasado mes de enero en un principio de acuerdo entre las partes que, finalmente, podría acabar en nada.

Januzaj vio este pasado domingo su quinta amarilla en el Sánchez-Pizjuán, frente al Sevilla FC, por lo que a la vuelta de su concentración con Bélgica tampoco estará a las órdenes de Imanol Alguacil frente al Espanyol. Todo ello, en un clima de tensión en la planta noble de Anoeta, donde tras una última reunión con su agente, Mino Raiola, ya han detectado que sus planes de futuro pasan por jugar la Champions, y eso con la Real Sociedad se antoja complicado el próximo curso.

En contactos con el Sevilla FC y el Nápoles en los últimos meses, desde San Sebastián apuntan que el conjunto napolitano llevaría ventaja a día de hoy, siendo ambos clubes con serias opciones de disputar la máxima competición a nivel de clubes el próximo curso. Y es que los italianos, además, le ofrecerían una suculenta prima de fichaje que, lógicamente, no percibiría de seguir como 'txuri urdin'.

En el conjunto vasco no consideran un drama su ya probable marcha como agente libre, sin dejar ni un euro en las arcas del club, aunque sí lamentarían el no haber podido cerrar una renovación que hace dos meses daban por cerrada, tras haber dado el propio futbolista el visto bueno a una operación que estaba supeditada a un encuentro posterior con Raiola y que por entonces no se cerró por cuestiones de salud del empresario.



La oferta de renovación de la Real Sociedad a Januzaj

Un 'acuerdo' que la Real dio por cerrado a razón de tres temporadas, renovando Januzaj hasta 2025 a cambio de unos 3'5 millones de euros por temporada. O lo que es lo mismo, colocándose en el segundo escalón salarial de la plantilla, ligeramente por debajo de los emolumentos que perciben futbolistas como Mikel Oyarzabal, que marca el techo salarial, Isak, Merino o Silva. Un estatus que ahora, según Mundo Deportivo, desea adquirir también él de acabar renovando. Y es que Aperribay, presidente del club, estaría dispuesto a sumar una cuarta temporada, opcional, a las tres ya pactadas, al tiempo que subirle su ficha, pero no hasta los niveles que solicita el belga y su representante.



El interés del Sevilla FC en Januzaj, más frío que el pasado enero

Un tira y afloja que deberá resolverse cuanto antes, habiendo iniciado ya la Real Sociedad movimientos para cubrir su posible vacío. De no acabar ampliando su contrato con los 'txuri urdiese', está por ver ahora dónde estará el futuro de Januzaj, en el que el Sevilla FC pensó como agente libre. Sus altas exigencias económicas, sin embargo, habrían enfriado el interés en las últimas semanas.