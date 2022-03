La Real mantiene opciones europeas pese a una sequía goleadora histórica

San Sebastián, 21 mar (EFE).- La Real Sociedad, con su empate a cero en el Sánchez Pizjuán, confirma su sexta plaza en la clasificación a pesar de tener el peor bagaje de goles a favor desde su descenso a Segunda en 2007 y ser uno de los que menos marca de toda la Primera División, con 29 goles.

Para encontrar una temporada menos fecunda en goles en la máxima categoría hay que remontarse a la 2006/07, saldada con el descenso a Segunda, cuando en esta misma jornada la Real sumaba solo 20 goles que le condenaron a penar en la división de plata tres años.

Otro dato equiparable al actual se remonta ya al pasado siglo y se produjo en la temporada 99/2000 cuando con 2 tantos más que ahora (31) el equipo donostiarra se situaba muy cerca de las plazas de descenso.El año pasado los donostiarras habían marcado a estas alturas 45 goles y hace dos años, también con Alguacil en el banquillo, alcanzaron los 46 tantos en la jornada 29.

El técnico guipuzcoano ha equilibrado esa falta de gol con un rendimiento defensivo espectacular, apenas concede ocasiones y es el equipo con más porterías a cero de Primera División esta temporada, al conseguir entre Álex Remiro y Mathew Ryan diecisiete partidos sin encajar en LaLiga.

Las dos largas semanas que ahora tiene por delante la Real hasta recibir al Espanyol en el Reale Arena servirán para recuperar a jugadores que ayuden en el tramo final de la competición como Carlos Fernández, Aihén Muñoz, un Mikel Merino necesitado de descanso e incluso a Nacho Monreal.

La vuelta a la competición contra el equipo barcelonés no la jugará el delantero belga Adnan Januzaj, que será sancionado tras ver en Sevilla la quinta tarjeta amarilla y que se suma en ataque a la muy sensible, y ya descontada, ausencia de un Mikel Oyarzabal al que no se espera este año.