Vía libre para fichar a Cavani

El Manchester United ha decidido no renovar al delantero uruguayo que, a sus 35 años, sueña con jugar en LaLiga antes de retirarse

Edinson Cavani se va a convertir en una de las joyas del próximo mercado de fichajes después de que se haya confirmado, o más bien filtrado, que el delantero uruguayo no continuará en el Manchester United de la Premier League. El equipo mancuniano ha tomado la decisión de no renovar al goleador, el cual acaba contrato en junio de este año. Así lo ha avanzado el periodista alemán Florian Plettenberg, de Sky Sports Alemania.





Update #Cavani: He will leave #MUFC in summer. The club is not planning a contract extension. @SkySportDE ???? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2022

Con este movimiento, el uruguayo puede cumplir uno de sus sueños, que es jugar en, una competición que quiere probar desde hace mucho tiempo y que no ha podido disfrutar hasta el momento. Así siempre lo ha expresado el entorno del delantero en más de una ocasión. "Afortunadamente hoy, hay muchos clubes interesados en fichar a. Todavía no sabe donde jugará, le quedan tres meses en París. Tenemos que pensarlo detenidamente. Por el momento, no tiene intención de volver a Uruguay, está pensando en seguir en Europa y le gustaría ir a España", dijo suen, señalando que elera uno de sus destino preferidos. "Si no es ahora, seguramente sea en el próximo verano. Es complicado, pero él quiere jugar en el Atlético".Al finalizar contrato,ya lleva meses pudiendo decidir su futuro deportivo. A susrecién cumplidos, el experimentado ariete desea jugar al máximo nivel y por ello ha ido rechazando ofertas de mucho dinero que provenían de algunos. Con este contexto es donde emerge, donde la, elo el, equipos que han sido relacionados con Cavani, tienen ahora vía libre para ficharlo después de que elhaya desestimado su renovación.En principio, la es el que más interés ha puesto últimamente en su contratación según avanzaron diversos medios británicos . Además, desde la directiva vasca ni se negó ni se ratificó el deseo por, dejando la puerta abierta para su llegada que en caso de producirse sería con unas condiciones a las que propiciaron el fichaje dehace unos veranos.Por su parte, el también pujó en su día por el uruguayo, pero hoy día está centrado en el fichaje de Robert Lewandowski , mientras que elvería bien su llegada para reemplazar y tener el rol de unque tiene las horas contadas en elPor último está elque también fue vinculado con. El conjunto sevillista y su director general deportivo, Monchi, irán a por un delantero en el próximo mercado de fichajes de verano en caso de que salgaregresará aly será otro que tenga que aclarar su futuro en The Red Devils, que no cuenta tampoco con el francés, al igual que le ocurre a