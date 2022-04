Halagos a Villarreal y Betis, alegría por el título copero bético y no aclara su futuro

Mikel Merino, una de las estrellas de la Real Sociedad y de LaLiga, no quiere oír nada de los rumores que lo sitúan en otros equipos

Mikel Merino, futbolista de la Real Sociedad y una de las estrellas de LaLiga, habló sobre la pelea que tiene su equipo por la clasificación a competición europea con Real Betis Balompié y Villarreal CF, a los que halagó al máximo en una entrevista que concedió a los compañeros de MARCA. "Son rivales que juegan muy bien y tienen unas plantillas muy grandes, con jugadores de mucha experiencia, y va a ser difícil, pero nosotros confiamos mucho en lo que hacemos y en que jugando como estamos jugando vamos a estar cerca de plantarles cara".

El centrocampista navarro también valoró la importancia que tuvo para la Real Sociedad de que el Real Betis haya ganado la Copa del Rey al Valencia CF, lo cual permite que el séptimo puesto de LaLiga también otorgue billete a torneo continental el siguiente curso futbolístico, aunque sea a la desconocida aún para el fútbol español, UEFA Conference League. "Por supuesto que es una ayuda que, al ganar el Betis, se haya ampliado el hueco para ir a Europa. Nosotros estamos peleando por tercer año consecutivo por volver a Europa, con un fútbol muy bueno, con el que creo que nos hemos ganado el respeto de toda la Liga, y tiene mucho mérito el seguir arriba otra temporada más habiendo jugado tres competiciones. Creo que el equipo ha ido superándose estos tres años, eso es muy bueno, y que aún tenemos margen de mejora".

El futuro de Mikel Merino, futbolista de la Real Sociedad, sigue el aire

Mikel Merino también se explayó sobre su futuro como txuri-urdin y no quiso valorar los rumores que lo sacan ya de la Real Sociedad. "Yo quiero seguir creciendo y mejorando, creo que tengo margen, tanto en juego como en gestionar el juego, y creo que puedo hacerlo. ¿Ofertas? El pan nuestro de cada año, a estas alturas de temporada, es que suenen cosas, pero muchas veces lo que se dice no está ni cerca de la realidad, así que uno lo que tiene que centrarse es en jugar, y ahora en jugar para volver a Europa. Me estaría equivocando si pensase en cosas que no me competen ahora".

Mikel Merino llegó a la Real Sociedad en el verano de 2018 procedente del Newcastle United, el cual recibió cerca de 12 millones de euros por su traspaso. El de Pamplona tiene contrato hasta 2025 y su cláusula de rescisión asciende hasta los 70 millones de euros.