Simeone, con Kondogbia y sin Joao Félix ni Vrsaljko para San Sebastián

Majadahonda (Madrid), 21 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispondrá de Geoffrey Kondogbia para el once titular en el partido de este domingo contra la Real Sociedad en el Reale Arena, donde mantendrá las bajas de Joao Félix y Sime Vrsaljko, que no se entrenaron tampoco con el grupo en la sesión de este sábado en Majadahonda, y recuperará a Thomas Lemar, restablecido de una lesión muscular tras un mes de baja, aunque comenzará como suplente.

La vuelta al trabajo con el grupo del medio centro francés resuelve la única incógnita que quedaba en la alineación del técnico para ese duelo, con Jan Oblak -salvo sorpresa- en la portería; Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava, en la defensa; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Kondogbia y Yannick Carrasco, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Matheus Cunha, en la delantera.

Lemar, mientras, empezará en el banquillo. Lesionado el pasado 17 de abril, el internacional francés llegará a tiempo a la última cita, aunque está por ver si dispondrá de algún minuto, después de perderse los últimos cinco encuentros por una dolencia muscular sufrida ante el Espanyol; el mismo día en que se lesionó Joao Félix, aunque el atacante portugués aún no está listo para volver a la competición.

También es baja Sime Vrsaljko, por la contractura sufrida la pasada semana ante el Elche en el estadio Martínez Valero. No jugó contra el Sevilla ni lo hará contra la Real Sociedad.

El resto de efectivos, con la duda de Javi Serrano por un traumatismo sufrido en el entrenamiento del viernes, aparentemente en la cadera, están disponibles para Simeone para la defensa de la tercera posición en el Reale Arena, donde ha ganado en sólo tres de sus últimas seis visitas. En la más reciente, el pasado enero, perdió por 2-0 en los octavos de final de la Copa del Rey.