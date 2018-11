Antoñito vuelve a Sevilla y avisa de que Valladolid está bien y quiere ganar

El jugador sevillano del Real Valladolid Antonio Regal "Antoñito" destacó hoy en rueda de prensa "la gran dificultad" del partido de su equipo este domingo en el estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, aunque advirtió de que el Real Valladolid está "muy bien" e irá "a por la victoria".



El jugador de Herrera (Sevilla) regresa este fin de semana a su tierra y puede que también lo haga al lateral derecho debido a la lesión del hasta ahora titular, Javi Moyano. "Me adapto a lo que necesite el equipo de mí, ya que en mi carrera he alternado actuaciones en el lateral y en el extremo y lo cierto es que donde más cómodo me siento ahora es en el lateral", subrayó.



El sevillano es consciente de la gran dificultad del partido en el Sánchez Pizjuán ante el actual segundo clasificado, pero también advierte de que el Real Valladolid venderá "muy cara" la derrota. "Iremos del mismo modo que fuimos al Santiago Bernabéu, al Estadio de La Cerámica o al Villamarín", precisó.



Precisamente, en Sevilla consiguió hace poco su primer gol en la máxima categoría, algo con lo que hoy bromeó. "Estaría bien repetir para que no se enfaden mis familiares béticos", ironizó el futbolista.



Lo que ha dicho que tiene "muy claro" es que el objetivo es "llegar cuanto antes a los 20 puntos" para, después, seguir creciendo en la tabla y acercarse más "a la meta fijada" al inicio de la temporada, la permanencia.