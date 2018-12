Ronaldo: "Hemos pedido la cesión de Vinicius"

El máximo accionista del Real Valladolid Ronaldo Nazario, concedió una entrevista a Los Desayunos Deportivos de Europapress en la que, además de decir que es partidario de jugar en Estados Unidos, confesó que ha pedido la cesión de Vinicius al Real Madrid.

El exfutbolista reconoció que hacerse con el delantero madridista en el próximo mercado de invierno será "muy difícil", ya que no tienen el dinero suficiente. "Me gustaría ver a Vinicius en el Valladolid, yo ya he pedido la cesión al Madrid, aunque es un talento enorme y el Madrid lo quiere tener, pero si algún día hay alguna posibilidad€ Florentino me dijo que era difícil", manifestó.

Además, Ronaldo no tuvo tapujos en explicar que "llevaba dos años buscando empleo, buscando un equipo para comprar" y tras estudiar el mercado español y el mercado inglés, "el Valladolid vino como un regalo perfecto". Asimismo, y tras dejar claro que su único objetivo es mantener al equipo en Primera División, volvió a recalcar que aunque no tiene salario en el club, "vale la pena".

El brasileño no se cortó y ante Javier Tebas admitió que jugar en Estados Unidos va todo en la dirección de su proyecto. "Tiene que ser un equipo reconocido nacional e internacionalmente. Yo soy favorable, pero nuestra afición es la que decide". En cuanto a la posibilidad de que lleguen galácticos a Zorrilla, concluyó diciendo que no van a poner límites a sus ilusiones: "Todo es posible".