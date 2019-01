Sergio González confía en las prestaciones de su equipo fuera de casa

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, confía en las prestaciones que ofrece su equipo fuera de casa, donde juega con menos presión y con más descaro, para sacar algo positivo de su visita a Mestalla, tras las últimas derrotas sufridas ante el Rayo y el Getafe -esta última en Copa-.

El técnico catalán compareció en rueda de prensa antes del último entrenamiento que el conjunto blanquivioleta realizará en el estadio José Zorrilla, a puerta cerrada, de cara al encuentro ante el Valencia, y lo hizo ratificando su fe en la plantilla, en la que no parece que habrá modificaciones respecto a anteriores choques. "No tiene que haber variaciones, porque sabemos dónde el equipo se encuentra fuerte y cómodo, y los jugadores tienen bien asimilados los conceptos, sobre todo, fuera de casa", aseguró, si bien advirtió sobre la posibilidad de que pudiera entrar alguno de los que participaron en el partido de Copa. El objetivo sigue siendo "mantener las señas de identidad y aprovechar la posible presión que sienta el rival al jugar en su feudo", aunque es consciente de que el Valencia "es un equipazo, que cuenta con grandes jugadores, con un enorme potencial en todas las líneas". También subrayó la importancia de "no encajar goles" y de "volver a la seguridad defensiva porque, a través de ella, el equipo podrá sumar puntos" y, en este sentido, señaló que el equipo "genera situaciones de gol" y que "ha tenido la posibilidad de igualar muchos partidos que se han perdido".

Que solo hayan ganado uno de los últimos ocho encuentros de liga disputados, para González es un mero "dato estadístico" porque, en su opinión, merecieron más en muchos de esos partidos: "el equipo compite bien, y ha estado cerca de poder puntuar siempre". Consideró que es necesario "afirmarse en el aspecto mental y mantener la concentración" para evitar recibir goles rápidos que luego puedan desestabilizar al equipo, como sucedió en el anterior encuentro liguero ante el Rayo Vallecano, aunque aclaró que fuera, el equipo "sale bien". Además, admitió que "el hecho de que se generen ocasiones y no se finalicen, y eso suponga que te cueste puntos, mengua la confianza, pero esta plantilla ha demostrado que es capaz de levantarse y rearmarse", de ahí que se haya mostrado convencido de que el Real Valladolid "volverá a mostrar su mejor versión". Para Sergio González el Valencia "tiene capacidad y goles" y espera "un estilo Marcelino, con un 4.4.2, con bandas que se meten por dentro, con Parejo como brújula del equipo, ya que es un jugador que da orden y presencia en el centro del campo, laterales ofensivos y dos buenas puntas".

Para el desplazamiento al estadio Mestalla no podrá contar con Luismi, recién operado, ni con Verde, que sufre un proceso de gastroenteritis, ni Cotán, con molestias musculares, como tampoco estará Stiven Plaza, cuya llegada a Valladolid se espera para principios de la próxima semana.